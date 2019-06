Oubliez les médecins français

Les deux médecins français qui souhaitaient pratiquer dans la région de Port-Cartier ont échoué leur stage à Baie-Comeau et à Trois-Pistoles.

Le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de Port-Cartier ne pourra pas compter sur la filière européenne pour augmenter ses effectifs de médecins. Les deux médecins français qui souhaitaient pratiquer dans la région ont échoué leur stage à Baie-Comeau et à Trois-Pistoles.

Le directeur du centre de santé, Daniel Camiré, fondait beaucoup d'espoir sur l'arrivée des médecins français, un homme et une femme. Le premier n'a pas obtenu la note de passage à l'Unité de médecine familiale de Baie-Comeau et l'autre, la femme, a abandonné son stage au centre de santé des Basques après 6 semaines.

Daniel Camiré signale que le taux de réussite des médecins étrangers en stage au Québec est de 50 %.

« C'est décevant, c'est évident, mais c'est une première expérience et on ne baisse pas les bras. Il faut comprendre que la performance qui est attendue de ces médecins-là, en stage, est la même qui est attendue d'un médecin résidant qui finit sa médecine familiale. » Daniel Camiré

Avec l'arrivée d'une Port-Cartoise, en juillet, le centre de santé comptera de nouveau six médecins, ce qui représente la moitié du plan d'effectifs. « On a eu un départ en février, ce qui fait qu'on diminuait à cinq. Alors, cette personne-là, dans le fond, vient remonter notre niveau de médecins à 6 sur 11. Et de ces six-là, il y en a quatre qui font de l'urgence uniquement », explique M. Camiré.

Le centre de santé doit continuer de recourir aux médecins dépanneurs. En avril, huit médecins viendront à Port-Cartier pour combler 23 des 60 périodes de travail.