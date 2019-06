Les donneurs moins nombreux

Au Québec l'an dernier, 431 malades ont reçu divers organes et tissus provenant de seulement 138 donneurs. Ce nombre de donneurs a diminué par rapport à 2008, tandis que les listes d'attente augmentent.

Dans le cadre de la semaine nationale des dons d'organes et de tissus, les porte-parole demandent aux Québécois de signer leur carte d'assurance-maladie pour le don d'organe.

Le Dr Pierre Marsolais, de l'hôpital Sacré-Coeur à Montréal, estime que le nombre de donneurs pourrait doubler si le personnel médical et la population étaient davantage sensibilisés à l'importance du don d'organes. « Si on était capables d'identifier tout le monde, la liste d'attente où les gens meurent, elle fondrait et les gens pourraient avoir l'organe attendu », affirme-t-il.

Le Dr Marsolais souligne que la plupart des gens acceptent le don d'organes, mais que moins de 1% des gens peuvent véritablement être donneurs.

Au Québec, à la fin de 2009, plus de 1200 personnes étaient en attente d'un nouvel organe ou de tissus. Les données de Québec Transplant indiquent que 44 personnes inscrites sur les listes d'attente en 2008 sont mortes avant d'obtenir un nouvel organe.