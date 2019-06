Aubut forme son équipe

En bon capitaine, Marcel Aubut a nommé ses adjoints.

Samedi, l'avocat québécois entrera officiellement en poste comme président du Comité olympique canadien.

Pour l'épauler dans ses nouvelles fonctions, Me Aubut a désigné lundi Jean R. Dupré comme chef de la direction et secrétaire général et Chris Overholt comme nouveau chef de l'exploitation et chef de la commercialisation.

Directeur général de Patinage de vitesse Canada depuis 1995, Jean Dupré succédera donc, à compter du 10 mai, à Chris Rudge, qui a démissionné le 7 avril.

« Nous recherchions deux individus possédant des qualités uniques et une grande passion pour le sport, a déclaré Me Aubut. Les Jeux de 2010 nous ont laissé un précieux héritage. Nous voulions nous assurer que les deux postes seraient occupés par des professionnels hautement expérimentés pour aider le COC à poursuivre son ascension. »

Sous la gouverne de M. Dupré, Patinage de vitesse Canada (PVC) est devenu un modèle pour la communauté sportive canadienne. Il a attiré de nombreux nouveaux commanditaires qui ont grandement contribué à l'émergence des athlètes canadiens par la diversité des programmes offerts.

Au cours des trois derniers Jeux olympiques d'hiver, les patineurs de vitesse canadiens ont récolté 30 médailles, soit le meilleur ratio de l'équipe canadienne.

De plus, PVC a obtenu le prestigieux Prix de l'excellence sportive du Comité international olympique en 2004.

« C'est une période merveilleuse pour le sport de haute performance au Canada. Je réalise aujourd'hui un rêve en travaillant encore plus étroitement avec nos athlètes, Marcel et l'équipe dévouée du COC. Nous disposons d'une base incroyable sur laquelle construire durant les prochaines années et je suis très enthousiaste des occasions qui s'offrent à nous, alors que nous nous tournons vers Londres, Sotchi et plus loin encore », a affirmé M. Dupré.

Quant à Chris Overholt, il a travaillé pour les Raptors de Toronto et pour Maple Leaf Sports & Entertainment. Depuis 2003, il a poursuivi sa carrière avec les Panthers de la Floride et les Dolphins de Miami.