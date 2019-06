Le premier Festival international des arts du cirque accueillera 11 compagnies, dont le Cirque Éloize et Les 7 doigts de la main, du 8 au 31 juillet.

Cinq pays seront représentés lors de cet événement baptisé Montréal complètement cirque! qui offrira des numéros dans de nombreux lieux de l'île.

À tout seigneur, tout honneur

Les organisateurs de Montréal complètement cirque! ont invité quatre troupes québécoises et canadiennes.

Le Cirque Éloize présentera en ouverture du festival ID. Cette nouvelle création combine les arts du cirque à celui des danses urbaines tels le b-boying/b-girling, le breakdance et le hip-hop. La troupe a donné plus de 80 représentations d'ID au Global Fair and Festival 2009 de Incheon, en Corée.

De son côté, la compagnie les 7 doigts de la main offrira Cabaret. Dans ce spectacle, cinq acrobates évoluent d'un numéro à l'autre en combinant pour chacun un très haut niveau de discipline et l'énergie électrique de la culture des arts de la rue. Chaque soir, quelques artistes-surprises se joignent à eux.

La troisième compagnie canadienne invitée, La Bande artistique, pense que Parfois, dans la vie, les choses changent. Sont réunis ici opéra, chanté par Marie-Claude Chamberland, et jonglerie jouée par Émile Carey. Les deux artistes amènent le public à voyager au coeur d'un work-in-progress né du désir commun d'explorer de nouvelles frontières.

Une autre troupe canadienne est composée du duo Tim Tyler et Johnny Filion. Me Two offre une tranche de vie entre Mister P.P. (Tim Tyler), artiste de variété excentrique et quelque peu frustré, et son acolyte Monsieur Sapiens (Johnny Filion), assistant plutôt maladroit avec qui il vit quelques conflits relationnels.

Des troupes d'Europe

Outre les troupes québécoises et canadiennes, notons la présence de NoFitState, du Pays de Galles, qui offrira tabù. Cette troupe sera en piste pour la première fois en Amérique. Plus de 125 000 personnes dans le monde ont acclamé tabù.

Les Zyrgomatik de Belgique se retrouveront entre Tous Cousins!. Un bar, une scène, une frontière floue entre les deux. Deux cousins passent d'un endroit à l'autre, discutant de tout et surtout de rien, et buvant un coup à la santé du temps qui passe. Tous Cousins! est un duo circo-musico-clownesque, où alternent humour poétique et silences troublants.

Deux autres troupes de Belgique seront aussi présentes au festival :

Les Mains sales avec, en première nord-américaine, Sway

EAEO, avec M2

D'Allemagne, Habbe & Meik donneront The Best. Dans ce spectacle, deux olibrius masqués racontent tout en finesse une histoire sans paroles à travers de multiples saynètes, sketches et blagues à la fois poétiques et burlesques.

Al Badulake vient d'Espagne. Malaje, premier spectacle de la compagnie, joue de rouge et de noir pour enflammer la piste. Six artistes y réussissent un mariage fusionnel et inusité entre l'univers du flamenco et celui des arts circassiens.

Autres activités

Il y aura aussi un atelier de trapèze volant, qui permettra aux amateurs de sensations fortes d'apprendre pirouettes et virevoltes. Un autre atelier, donné par le Cirque du Soleil, portera sur la conservation. Le Cirque du Soleil accueillera les intervenants reliés à la conservation de la mémoire et des objets de cirque à son siège social de Montréal.

Deux expositions seront présentées, dont l'une à la Tohu sur l'oeuvre photographique de Kathleen Finlay, sur le thème Étoile tombante. La seconde donnera à admirer les costumes du Cirque du Soleil au Musée McCord. Sans oublier l'exposition des colliers créés par la maison Boucheron à partir de chacun des spectacles du Cirque du Soleil. Celle-ci est présentée au Musée des beaux-arts de Montréal.

Enfin, des activités comprenant ateliers de perfectionnement et conférences seront proposées aux professionnels du cirque. Les organisateurs prévoient annoncer d'autres événements au cours des prochaines semaines.

Montréal complètement cirque! est un festival décentralisé. Les spectacles seront principalement présentés en salle, dont l'Olympia, Le Lion d'Or, la Tohu, l'Usine C, l'Espace Go et la salle Pauline-Julien (Sainte-Geneviève).