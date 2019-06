Metropolit en uniforme

Jacques Martin misera sur un revenant, lundi soir au Centre Bell.

Glen Metropolit a obtenu l'approbation des médecins pour renouer avec l'action dès le troisième match de la série contre les Capitals de Washington.

Même si Martin n'a pas voulu confirmer sa présence, Metropolit retrouvera son poste au sein du quatrième trio au centre de Mathieu Darche et Tom Pyatt.

« Je suis prêt à jouer et je suis vraiment excité à l'idée de renouer avec l'action, a affirmé Metropolit avec son habituel sourire. J'ai tout fait pour revenir le plus rapidement possible. J'ai travaillé fort pour obtenir le feu vert des médecins. »

« J'avais comme objectif de regagner ma place pour le premier match des séries, mais j'ai raté les deux premiers affrontements à Washington. Ce n'est pas si mal. »

Metropolit s'était blessé à l'épaule gauche le 27 mars contre les Devils du New Jersey.

« J'étais tellement furieux et déçu de me blesser, a rappelé Metropolit. J'ai toutefois conservé une attitude positive dans l'espoir de revenir plus rapidement que prévu. Je ne souhaitais pas terminer l'année sur la liste des blessés. »

En 69 matchs, Metropolit a amassé 29 points (16 buts, 13 passes). L'Ontarien de 35 ans a partagé le sommet des buteurs avec Brian Gionta en avantage numérique cette saison avec 10 réussites.

Sergei dans les gradins

Le retour de Metropolit ne fera pas le bonheur de Sergei Kostitsyn. Le plus jeune des frères K. regardera le troisième match de la passerelle de presse aux côtés de Ryan O'Byrne et Ben Maxwell.

S. Kostitsyn n'a pas obtenu de point et il a présenté un dossier de -1 au cours des deux premiers matchs contre les Capitals.

L'effet domino frappera également Maxim Lapierre. Le Québécois prendra la place du Bélarussien sur le troisième trio, complété par Dominic Moore et Travis Moen.

Sans surprise, Jacques Martin confiera de nouveau le filet à Jaroslav Halak. Semyon Varlamov sera son vis-à-vis.

L'avantage du dernier changement

Jacques Martin Photo : La Presse canadienne / AP Photo/Steve Mitchell

Dans l'espoir de freiner l'infernal duo de Nicklas Backstrom et d'Alexander Ovechkin, le Tricolore profitera d'un mince avantage, celui du dernier changement.

« C'est un peu plus facile pour l'entraîneur de jouer à la maison, a précisé Martin. Je pourrai choisir les joueurs que je veux utiliser contre le premier trio des Caps. Mais c'est tellement un trio explosif qu'il faut souvent plus qu'un trio à l'attaque et un duo de défenseurs pour ralentir des gars comme Ovechkin et Backstrom. »

Discret au premier match, Ovechkin est redevenu lui-même avec une récolte de quatre points (1 but, 3 passes), samedi, à Washington.

Backstrom, quant à lui, a étourdi l'unité défensive du CH depuis le début de la série en obtenant 5 points (4 buts, 1 passe).

Par ailleurs, 11 des 20 joueurs du Canadien joueront un premier match en séries à Montréal. L'effet nervosité pourrait donc se faire sentir.

La formation du Canadien

Cammalleri - Plekanec - A. Kostitsyn

Pouliot - Gomez - Gionta

Moen - Moore - Lapierre

Darche - Metropolit - Pyatt

Markov - Bergeron

Hamrlik - Spacek

Gill - Gorges