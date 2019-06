Le comité de toponymie de Val-d'Or tranche

Le comité de toponymie de la ville de Val-d'Or a tranché dans le dossier du chemin Gabriel-Commandant. Il recommande au conseil municipal de conserver le nom Commandant tant que la famille de ce pionnier de Val-d'Or n'aura pas modifié légalement le nom au registre de l'état civil.

Selon la famille, une erreur se retrouve sur le baptistère du premier citoyen de Val-d'Or. La mésentente tourne autour du baptistère de Gabriel Commanda. Un prêtre aurait fait une erreur en 1981 en inscrivant Commandant au lieu de Commanda.

Gabriel Commanda L'Algonquin Gabriel Commanda a ouvert le territoire à la colonisation avant même la naissance de Val-d'Or. Son secteur de trappe était l'actuelle 3e avenue au centre-ville. C'est Gabriel Commanda qui a découvert le gisement de la mine Lamaque au début des années 1920.

La conseillère municipale Lorraine Morissette croit que la Ville doit se baser sur des documents légaux. « Oui, ça peut être une erreur. On ne dit pas que c'est une erreur ou ce n'est pas une erreur. Ça peut être une erreur d'un curé, mais par contre ce n'est pas à une ville à défaire tout ça. Du moment où on aurait un acte de naissance qui dirait qu'il s'appelle Gabriel Commanda, le lendemain matin tout serait changé. »

La décision du comité de toponymie déçoit le citoyen Daniel Gagné, qui défend ce dossier depuis de nombreuses années. « Je suis déçu et j'ai honte. Je suis gêné en fait. On fait une erreur monumentale sur le dos d'un personnage le plus important de la ville. En fait, celui à qui on a donné beaucoup d'importance, Gabriel Commanda. On lui donne une espèce de coup final. J'ai honte tout simplement. C'est la bureaucratie blanche. Un petit groupe de blanc qui décide qu'une famille anishinabe, ils ne savent pas leur nom », déplore M. Gagné.

C'est maintenant au dernier membre de la famille de Gabriel Commanda, soit son neveu âgé de 97 ans, à procéder au changement de nom auprès du directeur de l'état civil.