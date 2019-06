Sur la richesse des océans

Les océans terrestres grouillent littéralement de vie et les formes qu'elle prend sont nombreuses.

Un recensement de la vie marine réalisé depuis 10 ans par 2000 scientifiques issus d'environ 80 pays fournit l'estimation de la vie microscopique des océans la plus précise à ce jour.

Le document laisse penser que le nombre total d'espèces microbiennes marines avoisine le milliard.

Entre 50 et 90 % de la biomasse des océans est invisible et est constituée de microbes, zooplanctons, larves, et petits organismes peuplant l'eau et les sédiments.

Pour illustrer la richesse de cette vie, les chercheurs ont calculé que pour chaque habitant de la Terre, il y a dans les océans une quantité de microbes équivalant au poids de 35 éléphants.

Le biologiste John Baross, de l'Université de Washington à Seattle, explique que c'est le développement de la génétique qui a permis de révéler cet univers microbien océanique d'une diversité insoupçonnée.

À ce jour, les méthodes traditionnelles n'avaient permis d'isoler qu'environ 20 000 différents genres microbiens marins, mais les progrès dans le séquençage de l'ADN ont permis un examen plus poussé du monde microbien des océans.

L'ampleur des découvertes dans la faune marine a été de très loin la plus étendue dans le monde microbien. Mitch Sogin, Marine Biological Laboratory

L'identification de nouvelles espèces microbiennes, de zooplancton et de larves, l'estimation de leur nombre et la détermination de leur rôle respectif sont essentielles pour comprendre l'étendue et la stabilité de la chaîne alimentaire de la Terre.

Un rôle « pulmonaire »

Ces organismes sont responsables de plus de 95 % de la respiration des océans et permettent de maintenir les conditions nécessaires pour que la Terre soit habitable, affirment les auteurs du recensement.

Ils sont, en quelque sorte, les plus petits constituants au fonctionnement de l'écosystème de la planète puisqu'ils « digèrent » le CO2, l'azote, le soufre, le fer, et bien d'autres composants.

Cette faune marine participe ainsi à la régulation et à la composition de l'atmosphère terrestre et :

influence le climat

recycle les nutriments

décompose les polluants

Ce recensement microbien a été rendu possible grâce à l'analyse de plus de 18 millions de séquences d'ADN microbiens prélevés sur plus de 1200 sites et à différentes profondeurs.

L'ensemble des résultats sera présenté cet automne.