Londres enquête sur Goldman Sachs

Accusée de fraude par la Securities and Exchange Commission (SEC) vendredi aux États-Unis, la banque américaine Goldman Sachs n'est pas au bout de ses peines. Les autorités britanniques lancent à leur tour une enquête formelle sur les activités de la banque américaine.

À la demande du premier ministre Gordon Brown, la Financial Services Authority (FSA), le gendarme des marchés britanniques, a indiqué mardi qu'elle va se pencher sur les circonstances des faits reprochés aux États-Unis.

Des filiales de la banque américaine réglementées en Grande-Bretagne pourraient être mises en cause. « Si c'est le cas, nous prendrons les mesures appropriées », a indiqué la FSA.

La FSA a l'intention de s'intéresser en particulier au lien entre Goldman Sachs et la Royal Bank of Scotland, qui avait racheté la banque néerlandaise ABN Amro en 2008. Or, ABN Amro aurait garanti le produit financier de Goldman Sachs incriminé dans cette affaire, dont le prix avait fortement chuté, faisant la fortune de ceux qui avaient parié contre lui sur les marchés.

La Royal Bank of Scotland, nationalisée à 84 %, a dû verser 841 millions de dollars américains à Goldman Sachs pour se défaire de ses positions dans un fonds qui appartenait à ABN Amro, ce qui a entraîné des pertes colossales pour l'institution financière.

De son côté, l'Allemagne examine la possibilité de réclamer une compensation financière à Goldman Sachs pour les pertes subies par la IKB Deutsche Industriebank AG. Selon la SEC, IKB a perdu près de 150 millions de dollars sur des produits d'investissement mis au point par Goldman Sachs.

IKB, qui avait été renflouée par une banque publique allemande en 2007, a annoncé qu'elle passait en revue l'ensemble de ses transactions financières réalisées durant la crise financière.

Selon le Financial Times, l'assureur américain AIG envisagerait lui aussi de poursuivre Goldman Sachs. L'assureur tenterait de récupérer les pertes subies sur des contrats destinés à assurer pour 6 milliards de dollars de papiers commerciaux adossés à des créances immobilières. AIG aurait subi une perte d'environ 2 milliards de dollars sur ces contrats.

Pas au Canada

Richard Guay Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Les chances sont plutôt minces qu'une poursuite similaire émane du Canada, selon Richard Guay, ancien PDG de la Caisse de dépôt et placement, devenu professeur de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM.

« Seulement 6 % des actifs sous les papiers commerciaux étaient des prêts hypothécaire à haut risque, explique-t-il. Et de ce 6 %, je ne crois pas qu'il y en avait de Goldman Sachs. »

« Cela étant dit, il reste possible qu'un investisseur canadien ait acheté ces produits directement sur le marché américain et vise une poursuite comme les autres investisseurs sur ce marché. »

Accusations déposées

Vendredi, la SEC a déposé des accusations de fraude contre Goldman Sachs, l'une des plus puissantes banques américaines. Elle lui reproche d'avoir trompé ses clients en leur vendant des titres hypothécaires à haut risque, une affaire qui pourrait avoir coûté plus d'un milliard de dollars aux investisseurs.

Qu'est-ce qu'un prêt hypothécaire à (haut) risque? Un prêt hypothécaire à (haut) risque est un prêt accordé à un emprunteur qui possède des garanties inférieures à celles exigées habituellement. Le taux d'intérêt est plus élevé que pour un emprunt habituel, étant donné que le risque de défaut de paiement est plus élevé.

La plainte de 22 pages vise précisément un des vice-présidents de la firme, le Français Fabrice Tourre, pour des faits qui se seraient produits principalement en 2007. Goldman Sachs est accusée d'avoir dissimulé aux investisseurs un conflit d'intérêts sur la vente de ces produits d'investissement complexes.

Selon la SEC, Goldman Sachs a caché à ses investisseurs que l'un de ses clients, le fonds d'investissement Paulson, prenait des positions sur le marché immobilier contre ce produit financier, alors même qu'il avait aidé à le créer.

Cette affaire pourrait n'être que le prélude à l'ouverture d'une multitude de contentieux émanant directement de la crise des prêts hypothécaires à risque. Déjà, Goldman Sachs a indiqué qu'elle entendait « vigoureusement se défendre » contre des accusations « complètement infondées ».