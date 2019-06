Mobilisation contre la réorganisation

Les pompiers de Québec préparent leur réplique à la réforme que veut imposer l'administration Labeaume à son Service de protection contre l'incendie.

Plus de 400 pompiers doivent participer à deux assemblées, lundi. Une première assemblée a réuni environ 200 personnes en matinée.

Les pompiers prennent connaissance du plan de réorganisation et surtout, des moyens que le syndicat veut mettre en place pour le combattre. Le syndicat des pompiers de Québec entend prendre des procédures légales pour contester cette réorganisation telle que proposée par l'administration Labeaume.

Le président du syndicat, Éric Gosselin, ne veut pas préciser les moyens qui seront pris, mais n'exclut pas que le syndicat réclame une injonction provisoire pour forcer la Ville à suspendre son projet de réforme.

Ce modèle de gestion prévoit l'abolition de 76 postes de lieutenants et de capitaines. Ces postes syndiqués seront remplacés par des postes de cadres.

Selon le procureur du syndicat, Me Claude Leblanc, cette décision de transformer des postes d'employés syndiqués en postes de cadres crée un précédent au Québec et ne devrait pas être imitée. « Toute entreprise qui se retrouverait dans une situation où elle ne réglerait pas de convention collective pourrait dire à sa vingtaine d'employés : "Messieurs ou mesdames, dorénavant, vous n'êtes plus syndiqués." Donc, le syndicat tombe », fait valoir M. Leblanc.

Il soutient que la décision de la Ville porte une atteinte importante au droit d'association.

L'administration Labeaume, quant à elle, veut procéder à cette réorganisation immédiatement.

Une autre assemblée des pompiers est prévue en soirée.