Le cancer entraîne l'envol de milliards

Selon une étude commandée par la Coalition priorité cancer à des spécialistes, le cancer a coûté 3,5 milliards de dollars à la société québécoise en 2008.

L'étude menée par les économistes Pierre Boucher et Henri Beauregard met en lumière des dépenses liées au cancer dans différents secteurs, comme celles liées au système de santé ou encore celles entraînées par la baisse du taux d'emploi.

Pour l'ensemble du système de santé québécois, les coûts entraînés par le cancer sont chiffrés, pour 2008, à 454,3 millions de dollars.

Mais outre ce que doivent payer les contribuables pour les services de santé publics, les familles touchées par un cas de cancer doivent de leur côté faire face à des dépenses personnelles considérables, notamment pour des médicaments. D'après l'étude, le montant total déboursé par les familles était, en 2008, de 92,5 millions de dollars. Cela représente un coût moyen par famille de 2226 $.

Le rapport se penche aussi sur les coûts du temps passé par les aidants naturels à s'occuper d'un proche atteint du cancer. La valeur de ce temps est estimée à près de 178 millions de dollars.

Un tableau des coûts du rapport commandé par la Coalition priorité cancer Québec Photo : Coalition priorité cancer Québec

Le poids de la perte des travailleurs

Fait généralement moins abordé, l'étude montre que le plus grand impact économique du cancer réside dans la perte par la société des personnes qui meurent prématurément et qui ne contribuent ainsi plus à l'économie québécoise. La perte d'une importante main-d'oeuvre causerait des pertes de 2,4 milliards de dollars par année.

En outre, la baisse de la productivité des personnes atteintes du cancer a entraîné des pertes de 72,2 millions de dollars en 2008. Quant au coût de la baisse du taux d'emploi, il s'est établi à 258,9 millions de dollars.

Urgence d'agir

La Coalition priorité cancer au Québec croit que ces résultats démontrent notamment l'urgence d'agir en matière de prévention du cancer et de soutien aux personnes touchées par la maladie.

« Les répercussions physiques et psychologiques du cancer sont déjà très lourdes de conséquences sans que les personnes atteintes et leurs proches aient à supporter un fardeau additionnel » déclare le porte-parole de la coalition, le Dr Pierre Audet-Lapointe.

Finalement, la coalition affirme qu'un registre central des cancers au Québec devrait être rapidement créé afin d'obtenir un portrait précis de la réalité de la maladie.