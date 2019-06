L'ancien candidat à la mairie de Saguenay Michel Potvin dénonce le vote de consultation sur la future salle de spectacles dans l'arrondissement Chicoutimi. Il qualifie de bidon le vote que le maire Jean Tremblay tiendra le 6 juin prochain.

À cette date, la population pourra choisir entre deux options, soit la construction d'une nouvelle salle de spectacles en face de la zone portuaire ou la rénovation de l'auditorium Dufour.

Selon une étude comparative réalisée par Samson Bélair Deloitte et Touche, la construction d'une nouvelle salle de spectacles, évaluée à 39 millions de dollars, coûterait quatre fois plus cher que la rénovation de l'auditorium.



Le maire soutient que cette étude confirme des données déjà publiées dans une étude précédente. Les frais d'exploitation annuels que devrait assumer la Ville pour une nouvelle salle de spectacles seraient de 2,6 millions de dollars.



Quant à la rénovation de l'auditorium Dufour, elle coûterait 10,5 millions de dollars. Dans ce cas, les frais d'exploitation annuels seraient de 400 000 $. Le Cégep de Chicoutimi assumerait les frais annuels de 671 000 $ en plus de verser 87 000 $ de taxes à la Ville.