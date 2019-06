Un service capital

Le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC) est de plus en plus sollicité en Outaouais.

L'organisme, qui a connu des débuts bien modestes dans une petite salle d'accueil du palais de justice de Hull, a aujourd'hui des bureaux disséminés sur tout le territoire.

L'an dernier, 4500 personnes ont eu recours aux services de l'organisme. La directrice générale du CAVAC de l'Outaouais, Kathleen Dufour, souligne d'ailleurs qu'il s'agit d'un record pour le centre d'aide fondé en 1990.

« Depuis deux ans, on peut parler d'une augmentation de 35 % de gens qui font appel à nos services. Ça nous a amenés aussi à une forte augmentation de présence à la salle d'accueil et là on parle de plus de 50 % », a-t-elle précisé.

Cette dernière ajoute que les crimes ne sont pas nécessairement plus nombreux, mais que les victimes sont plus enclines à en parler.

Le CAVAC de l'Outaouais a néanmoins encore certains défis à relever. Il doit notamment trouver un moyen de rejoindre les personnes âgées, souvent réticentes à dénoncer les crimes dont elles sont victimes. En effet, selon l'organisme, à peine une personne âgée sur dix sollicite l'aide dont elle a besoin.