Plus de ressources pour les nouveaux arrivants

De plus en plus d'immigrants lorgnent du côté de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Selon Statistiques Canada, la région comptait 840 immigrants en 2006 et ce chiffre augmente d'année en année.

Il y a un an, la Conférence régionale des élus (CRE) de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine recevait une aide financière de près de 1 million de dollars du gouvernement du Québec afin d'attirer et d'accueillir des immigrants dans la région. Depuis, l'agente de concertation et de développement en immigration Janick Chevarie a été engagée et ses efforts commencent à porter fruit.

Depuis son embauche, Janick Chevarie a mis sur pied une table de concertation régionale composée d'une vingtaine d'intervenants. Elle a aussi fait des présentations à Montréal et a jumelé de nouveaux arrivants avec des familles gaspésiennes.

Un Ivoirien récemment arrivé à Gaspé, Christian Touré, affirme que l'aide qu'il a reçue de son parrain lui a permis de s'adapter plus rapidement à son nouveau milieu de vie. « Il m'a permis de pouvoir faire mon permis de conduire et avec lui, on a pu s'intégrer, s'installer, et il nous permettait quand même de faire beaucoup de courses et de connaître beaucoup de choses », dit-il.

Selon Janick Chevarie, il y a encore du travail de sensibilisation à faire chez les employeurs. Il reste aussi plusieurs ressources à mobiliser afin d'assurer un bon accueil aux immigrants dans la région. « Ça prend un suivi à plus long terme parce que souvent, le choc ou les problèmes d'intégration, ça se passe un peu plus tard. Puis, à ce moment-là, il manque de ressources. »