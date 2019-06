Une cinquantaine de personnes ont participé samedi à Val-d'Or à une rencontre pour réfléchir sur le développement durable. L'événement organisé par le Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue (CREAT) avait notamment pour objectif de sensibiliser les élus municipaux à la protection de l'environnement.

Le CREAT est d'avis que les municipalités doivent s'unir et partager leurs forces pour appliquer les principes du développement durable. « On veut aller au-delà des guerres de clocher. Si on se parle durant un colloque, puis on se partage des informations, on espère que ça va faire boule de neige et que des gens vont répéter des expériences qui ont marché ailleurs », explique le directeur général du CREAT, Simon Laquerre.

Selon le préfet de la MRC d'Abitibi, Jacques Riopel, les élus sont préoccupés par la protection de l'environnement. Les plus petites municipalités ont toutefois besoin d'outils. Il cite en exemple les projets à Launay et dans le canton La Corne. « Ces gens-là auront besoin justement d'être accompagnés beaucoup plus pour être renseignés à ce niveau-là. »

Le maire d'Amos, Ulrick Chérubin, affirme que le forum sur le développement durable a permis de réfléchir à la place que doit prendre l'environnement, notamment dans le développement économique. « Quand un projet arrive, comme maire, on dirait qu'on a beaucoup plus tendance à regarder le côté économique du projet. Combien d'emplois ça va créer? Combien ça va rapporter? Mais on ne voit pas, la plupart des fois, les dommages que ça peut apporter sur le plan environnemental », dit-il.

À la suite de cette rencontre, M. Chérubin souligne que les élus devront se réunir pour tenter de développer une conscience écologique plus aiguë chez les décideurs.