Poursuite meurtrière

Une poursuite policière s'est conclue par une fusillade qui a fait un mort et un blessé, tôt lundi matin à Toronto.

Vers minuit, les policiers ont pris en chasse une Nissan Sentra grise près des rues Leslie et Eastern. Le suspect aurait brûlé plusieurs feux rouges. La poursuite s'est terminée à l'angle des rues Cherry et Commissioners, à l'est du centre-ville. Les policiers auraient érigé un barrage routier et auraient ouvert le feu lorsque le conducteur a fait mine de se diriger vers eux.

Le conducteur, Wieslaw Duda, aurait été atteint par balle à la tête. Le décès du résident de Mississauga, âgé de 50 ans, a été constaté sur place.

La police de Toronto confirme qu'un de ses agents a été légèrement blessé, mais refuse d'en dire davantage sur les circonstances de la poursuite.

L'Unité des enquêtes spéciales, qui est appelée lorsqu'une personne est blessée ou tuée par un policier, a ouvert une enquête.