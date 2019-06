Michaëlle Jean à Kinshasa

En République démocratique du Congo, la gouverneure générale du Canada, Michaëlle Jean, a profité d'un discours devant les deux chambres du Parlement, lundi, pour dénoncer le fléau des violences sexuelles.

« Toute violence sexuelle faite sur toute personne dans l'intention de déstabiliser, disloquer une famille et de faire disparaître tout un peuple représente un crime contre l'humanité », a affirmé Mme Jean lors de son allocution, à laquelle assistait le président Joseph Kabila.

La gouverneure générale, qui a rencontré M. Kabila avant son discours, a félicité le pays pour avoir inclus dans sa constitution la promesse de punir la violence sexuelle.

Elle a aussi appelé la communauté internationale à ne pas « ignorer cette tragédie qui se déroule au coeur même de l'Afrique ».

« Aux souffrances et au courage des victimes, nous n'avons d'autre choix que de répondre par la grande solidarité et une meilleure coopération », a-t-elle fait valoir.

Selon La Presse canadienne, les femmes qui ont assisté au discours de Mme Jean ont réagi « de façon délirante », tandis que la plupart des hommes sont restés silencieux. Environ 1000 personnes ont assisté au discours.

En après-midi, Mme Jean devait aussi se rendre à la clinique Ngaliema, pour y rencontrer des intervenantes qui bénéficient d'un projet de renforcement des compétences des infirmières en obstétrique. Ce programme, financé par l'ACDI, est mis en oeuvre avec la collaboration de l'Université de Montréal et du CHUM.

Épidémie de viols dans l'est du pays

Le viol comme arme de guerre atteint des proportions endémiques dans la région des Grands Lacs africains, et notamment dans deux provinces de l'Est de la RDC, le Sud-Kivu et le Nord-Kivu, qui font les frais d'un conflit auxquels participent des Hutus, des Tutsis, les forces armées congolaises et la MONUC, le contingent de Casques bleus le plus important jamais déployé par l'ONU.

Dans un rapport effectué pour le compte d'Oxfam international, l'organisme Harvard Humanitarian Initiative a conclu que 60 % des victimes de viols interrogées à Bukavu, dans le Sud-Kivu, disent avoir été violées par des bandes d'hommes armés et plus de la moitié des agressions ont eu lieu au sein même des domiciles.

Visite à Goma mardi

Mardi, la gouverneure générale conclura son séjour en République démocratique du Congo en se rendant à Goma, capitale du Nord-Kivu. Elle y rencontrera le gouverneur Julien Paluku Kahongya, ainsi que des Casques bleus de la MONUC.

Le thème des violences sexuelles ne sera pas relégué au second plan pour autant.

Mme Jean visitera les installations de l'ONG africaine HEAL Africa, qui offre une gamme de services à des femmes et des enfants ayant survécu à des violences sexuelles. Elle participera aussi à une table ronde portant sur ce thème.

Les installations de Heal Africa à Goma. Photo : AFP / Roberto Schmidt

Cette visite survient au moment où le lieutenant général des Forces canadiennes, Andrew Leslie, est pressenti pour diriger cette mission de maintien de la paix.

Après le Congo, Mme Jean doit se rendre au Rwanda et dans la République du Cap-Vert. Elle a entrepris sa tournée africaine au Sénégal.