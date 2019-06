Retombées économiques

Le nuage de cendres volcaniques qui recouvre l'Europe pourrait avoir des conséquences économiques plus importantes que celles reliées aux événements du 11 septembre 2001.

C'est ce qu'affirme lundi l'Association internationale des transporteurs aériens (IATA), qui révise à la hausse les coûts associés à cette perturbation, à 250 millions de dollars par jour. En Europe, les avions sont cloués au sol dans plusieurs pays depuis maintenant cinq jours. Les pertes s'élèveraient déjà à 1,25 milliard de dollars.

Au Canada, selon l'analyste Robert Kokonis, les pertes de l'industrie atteindraient jusqu'à 4 millions de dollars. Air Canada perdrait environ 3 millions par jour, tandis qu'Air Transat verrait ses revenus chuter de 750 000 $ quotidiennement.

Depuis cinq jours, ce sont donc 20 millions de dollars envolés pour l'industrie aérienne du Canada. Selon M. Kolonis, les aéroports et les agences de voyages doivent aussi absorber des pertes considérables.

D'autres transporteurs ont donné une estimation des pertes essuyées depuis l'éruption du volcan Eyjafjöll en Islande. Air France chiffre ses pertes à 48 millions de dollars par jour. British Airways estime que la catastrophe réduit ses revenus de 23 millions à 35 millions de dollars par jour.

Commerce perturbé

En plus des pertes directes essuyées par les transporteurs, la paralysie du trafic aérien a des conséquences importantes sur le commerce international de marchandises. En Europe, les détaillants importent d'Asie et d'Afrique des produits frais par avion. Les légumes, les fruits, les fleurs et plusieurs autres produits n'arrivent plus à bon port.

Au Royaume-Uni, la plus grande chaîne d'alimentation craint une pénurie de certains produits au cours des prochains jours. Si les difficultés d'approvisionnement se poursuivent, les détaillants, les distributeurs et les fournisseurs pourraient souffrir d'importantes pertes de revenus.

Pour l'instant, les exportations canadiennes ne risquent pas d'être perturbées par le nuage de cendres volcaniques. Les exportations destinées au Royaume-Uni et aux autres pays d'Europe ne représentaient que 8 % des produits canadiens vendus à l'étranger en 2009, selon Statistique Canada. Le Canada y exporte notamment du pétrole et du charbon, des métaux précieux et des céréales, mais une bonne partie de ces produits est acheminée par conteneur maritime.

Retour à la normale

Depuis mercredi dernier, la colonne de cendre crachée par le volcan islandais Eyjafjöll a nettement diminué, selon des géophysiciens islandais. Le volume de cendre rejeté a beaucoup baissé et la colonne ne dépasse plus les 3000 mètres. C'est une hauteur deux fois moins importante que celle observée au plus fort de l'éruption.

Les restrictions de vols seront donc réévaluées au cours des prochains jours. Toutefois, certains responsables du trafic aérien en Europe estiment qu'il faudra de trois à six jours pour retrouver le niveau normal d'activités aériennes après la fin des restrictions.