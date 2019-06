Gagné à l'heure de la retraite

Éric Gagné en a assez et annonce sa retraite à ruefrontenac.com. L'artilleur québécois quitte les projecteurs après trois années pénibles, mais aussi avec des souvenirs impérissables et un Cy-Young.

Éric Gagné a fait le tour de la question.

Le lanceur québécois a annoncé à ruefrontenac.com qu'il prenait sa retraite, dimanche.

« Je n'avais plus suffisamment de combativité en moi pour retourner dans les majeures », a-t-il expliqué au site Internet des journalistes en lock-out du Journal de Montréal.

« C'est sûr que c'est dommage de se dire : "Assez, c'est assez!". Mais à un moment donné, il faut être capable de se regarder dans le miroir et de voir où on est rendu dans sa carrière et dans sa vie. Et il faut agir en conséquence. »

La décision de Gagné met un terme à trois années pénibles. Des blessures en succession ont mis fin à son association avec les Dodgers de Los Angeles en 2007, mais ses malheurs ne faisaient que commencer.

Dans ses escales avec les Rangers, les Red Sox et les Brewers, il était un régulier de l'infirmerie. Quand il était en santé, ses performances au monticule n'étaient simplement pas à la hauteur des attentes.

Cette année, après une saison avec les Capitales de Québec dans la ligue Can-Am, le droitier de Mascouche a tenté de se remettre en selle dans un environnement qu'il connaissait très bien, celui des Dodgers, avec qui il a connu ses heures de gloire de 2002 à 2004.

Mais les astres n'étaient pas alignés pour son retour, même si la forme était au rendez-vous. Au camp, l'équipe l'a rétrogradé dans les mineures et le lanceur n'a jamais pu s'en remettre. La retraite devenait un projet de plus en plus tangible.

« Cet hiver, enfin, je m'étais présenté au camp en pleine forme, a-t-il confié à ruefrontenac.com. Mon état physique se situait à 110 % par rapport à celui des trois dernières années, mais ça n'allait pas bien du tout sur le monticule. Chaque balle que je lançais dans la zone des prises se faisait frapper d'aplomb. Physiquement, j'étais capable. Mais mentalement, je n'avais plus autant de désir que par le passé. »

Les hauts avant les bas

« J'ai vraiment adoré tout ce que j'ai fait. J'ai connu une carrière incroyable et j'en suis très fier. Je ne regrette pas grand-chose. J'ai donné tout ce que j'avais. J'arrête de jouer mais j'ai la tête haute et je suis vraiment fier de ce que j'ai accompli. »

Éric Gagné Photo : La Presse canadienne / Bill Waugh

Gagné a effectivement de nombreux arguments pour quitter les projecteurs la tête haute. De 2002 à 2004, il a repoussé les critères d'excellence pour un releveur avec 84 sauvetages de suite, un record absolu qui lui a valu le Cy-Young de la Nationale en 2003.

Mais ses performances seront toujours marquées d'un astérisque. En 2007, son nom a été cité dans le rapport Mitchell sur l'utilisation de substances dopantes dans les majeures.

Le joueur a récemment avoué au Los Angeles Times qu'il avait eu recours à des hormones de croissance, mais n'a toujours pas fait la lumière sur ce chapitre sombre de sa carrière.

Celui que l'on surnomme « Game Over » tire sa révérence après 12 ans dans les majeures et des statistiques honorables: 33 victoires, 26 défaites, 187 sauvetages, 718 retraits sur des prises et une moyenne de points mérités de 3,47.