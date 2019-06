Le meilleur de la musique canadienne

À Saint-Jean, Terre-Neuve, c'est le chanteur de charme Michael Bublé qui a été sacré grand gagnant de la 39e cérémonie des Junos. Cette soirée récompense les Canadiens qui travaillent dans le domaine de la musique et de la chanson.

Âgé de 34 ans, Michael Bublé, qui est de Vancouver, est reparti dimanche soir avec quatre trophées, dont trois dans les principales catégories. Il s'agit de l'album de l'année pour Crazy love, de la chanson de l'année pour Haven't met you yet et le prix du public. Au cours de sa carrière, il a remporté dix Junos jusqu'à maintenant.

Deux Torontois qui font dans le hip-hop se sont partagé l'essentiel des honneurs restants. Drake, un chanteur rap, est reparti avec le trophée de l'enregistrement rap de l'année et celui de nouvel artiste de l'année.

Pour sa part, K'naan a reçu un trophée en tant que compositeur de l'année, en plus de celui d'artiste de l'année. Ce dernier lui a été remis lors du gala hors d'ondes tenu samedi. À cette occasion, 32 des 39 prix ont été décernés.

Metric, un groupe new wave de Toronto, est reparti avec le titre de groupe de l'année. Il avait reçu samedi une récompense dans la catégorie album alternatif de 2010.

Bryan Adams, qui brillait par son absence, a également été récompensé tandis que le groupe April Wine a été nommé au Panthéon de la musique canadienne.

Le Juno du meilleur album francophone a été remis à l'Ontarienne Andrea Lindsay pour Les sentinelles dorment. Elle a été préférée à Jean Leloup, Les Trois Accords, Luc De Larochellière et Yann Perreau.

Chez les Québécois

Par ailleurs, quatre artistes québécois ont été récompensés samedi lors du gala hors antenne. La Montréalaise Ranee Lee a reçu un Juno pour dans la catégorie meilleur album jazz vocal pour Ranee Lee lives upstairs.

Le groupe montréalais Bell Orchestre a reçu le trophée du meilleur album instrumental de l'année pour As seen through the windows.

Le Juno du meilleur album classique a été remis au Montréalais Alain Lefèvre pour Mathieu, Shostakovich, Mendelssohn : concertino & concertos.

Enfin, Martin Bernard a été récompensé pour la meilleure pochette d'album, celle de Beats on Canvas.