Les mains de Carcillo

Des dents manquantes, un tempérament bouillant et des tonnes de minutes de pénalité.

La feuille de route de Daniel Carcillo n'est pas celle d'un franc-tireur, mais c'est pourtant ainsi qu'il s'est démarqué, dimanche, à Philadelphie.

Son but en prolongation a conduit les Flyers à une victoire de 3-2 sur les Devils du New Jersey et à une avance de 2-1 dans la série.

Pour sa première réussite des présentes séries, l'agitateur n'aurait pu profiter de conditions aussi favorables.

Mike Richards s'acharnait sur Martin Brodeur quand la rondelle a trouvé son bâton de l'autre côté de l'enclave. Une cage presque déserte attendait Carcillo et l'attaquant n'a pas manqué l'aubaine.

Pour Richards, le dénouement couronnait une soirée particulièrement productive. Il était partout sur la patinoire, en attaque, en repli défensif et au contact.

En début de deuxième période, le capitaine a flairé la panique dans le camp ennemi pour mettre en banque son deuxième but des séries. Le défenseur Mark Fraser a conspiré contre lui-même sur le jeu, perdu comme un enfant d'école derrière le filet de Martin Brodeur.

Claude Giroux, en avantage numérique, a complété la marque pour les Flyers, qui pourront mettre leurs adversaires dans les câbles, mardi, à Philadelphie, à l'occasion du quatrième match. On ne donnait pourtant pas cher de leur peau avant le début des hostilités.

À court de miracles

Si les Devils ont pu y croire jusqu'en prolongation, tout le mérite revient à Brodeur. La muraille de Saint-Léonard a multiplié les vols en troisième période, au moment où les Flyers ne cessaient de prendre d'assaut son filet.

Martin Brodeur Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

En prolongation, il avait déjà bloqué cinq tirs avant de céder devant Carcillo. De l'autre côté de la patinoire, ses coéquipiers n'avaient testé Brian Boucher qu'à une seule reprise. La faible insistance offensive des Devils se dessine d'ailleurs comme une tendance lourde dans la série.

Dans le premier match, Boucher n'a fait face qu'à un barrage de 23 tirs. Le total n'était que de 19 cette fois-ci. Seul Brian Rolston, auteur d'un doublé en avantage numérique, a pu agiter les cordages.

Boucher pourra-t-il encore coiffer Brodeur à l'arrivée, même si le face-à-face semble inégal sur papier? Si ses coéquipiers continuent de fermer la porte en défense pour lui offrir une quiétude, tous les espoirs lui sont permis.