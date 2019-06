De nouvelles règles pour les emprunteurs

Les règles d'accès au financement hypothécaire au Canada sont resserrées dès lundi. Les mesures avaient été dévoilées plus tôt cette année.

Elles visent à s'assurer que les emprunteurs aient la capacité de rembourser leurs prêts ainsi qu'à limiter la spéculation.

Dorénavant, les emprunteurs doivent se qualifier pour un prêt à taux fixe de cinq ans même pour obtenir un taux plus bas.

Ceux qui achètent une résidence sans l'habiter devront donner 20 % de mise de fonds. Ainsi, en excluant du marché les acheteurs qui n'ont pas les liquidités nécessaires pour acheter un immeuble sans l'occuper, Ottawa veut freiner la spéculation.

En plus, les propriétaires qui veulent un refinancement hypothécaire pourront le faire à hauteur de 90 % de la valeur de leur maison au lieu de 95 %.

Par ailleurs, ces dernières semaines ont été très occupées au pays pour les agents d'immeubles et les prêteurs hypothécaires. Les acheteurs étaient pressés de faire une acquisition avant que les taux d'intérêt, qui sont en hausse, ne soient trop élevés.

Le marché bouge

Le marché immobilier au Canada demeure à l'avantage des propriétaires qui souhaitent vendre, mais la situation change peu à peu.

L'Association canadienne de l'immeuble (ACI) fait ce constat en ajoutant que plus de 100 000 nouvelles propriétés ont été mises en vente en mars 2010, un nombre « considérable » qui augmentera le choix des acheteurs et leur donnera un léger avantage.

L'association évalue aussi que la demande de logements demeure forte, mais constate une légère baisse comparativement au dernier trimestre de 2009.

Le président de l'ACI estime que cet écart qui grandit entre les offres et la demande risque donc d'allonger la durée des négociations entre vendeur et acheteur potentiel. « La hausse des nouveaux mandats signifie que les acheteurs pourraient passer plus de temps à scruter le marché avant de faire une offre », mentionne Georges Pahud.

Depuis le début de l'année, les statistiques de ventes atteignent aussi des niveaux sans précédent au premier trimestre en Ontario, au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador, mais laisse voir une baisse de 17,8 % en Colombie-Britannique et de 9,7 % en Alberta.

Un prix élevé qui risque de stagner

En une année, le prix de vente moyen d'une résidence au Canada a augmenté de 17,6 % et se situe à 340 920 $. En tenant compte de la tendance qui se dessine avec l'offre et la demande, l'ACI croit que les gains seront toutefois « moins importants au fur et à mesure que l'année avance ».

Les taux d'intérêt à la hausse depuis quelques semaines devraient également jouer un rôle important d'ici la fin de l'année. « On prévoit que les ventes en Colombie-Britannique et en Ontario se replieront pendant le deuxième semestre de 2010. La hausse du nombre de logements à vendre et le recul de l'activité exerceront de la pression sur le prix de vente résidentiel qui était à la hausse ce printemps » estime Gregory Klump, économiste en chef de l'ACI.

L'Association canadienne de l'immeuble représente les intérêts de plus de 98 000 agents immobiliers au Canada qui relèvent de plus de 100 chambres et associations immobilières.

D'après des reportages de Vincent Maisonneuve et Martin Bégin