Des entreprises en profitent

La hausse du dollar canadien face à la devise américaine est bénéfique pour des entreprises de la Mauricie qui importent leurs produits des États-Unis. Le huard a atteint la parité avec le billet vert en cours de séance mercredi dernier avant de se replier légèrement. Depuis un an, la devise canadienne a gagné 20 cents face au dollar américain.

Pour le concessionnaire leprixdugros.com, qui est spécialisé dans la vente de voitures d'occasion, l'appréciation du dollar canadien constitue une véritable aubaine.

« Avec le dollar à parité, on achète [des voitures] aux États-Unis et on les ramène ici au Canada. Le choix de véhicules est donc plus grand pour nos clients », affirme Serge Beaudoin, le directeur général de l'entreprise.

Grâce à l'appréciation du dollar, les clients qui achètent une voiture usagée importée paient moins cher, et le concessionnaire engrange plus de profits parce que les clients sont plus nombreux.

« L'augmentation des ventes est là. [...] Donc c'est une situation gagnant-gagnant pour le client et pour le concessionnaire. » Serge Beaudoin, directeur général du prixdugros.com

Le bonheur des uns...

Mais tous ne bénéficient pas également de la hausse du dollar canadien. L'industrie des pâtes et papiers, déjà durement éprouvée par la baisse de la demande pour le papier journal, en fait les frais.

« Ça n'améliorera pas leur compétitivité parce que [ces entreprises] ont des marges de profit très très faibles. Donc quand le dollar progresse, si elles font un profit de 4 %, ce profit peut tomber à 3 %, donc c'est coûteux pour elles », explique le professeur à l'Institut de recherche sur les PME à l'UQTR, Pierre-André Julien.

Leçon apprise

De façon générale, les entreprises qui exportent leurs produits voient leurs profits diminuer lorsque le dollar canadien s'apprécie. Mais, au fil du temps, plusieurs entreprises se sont adaptées pour faire face aux fluctuations du dollar.

« Ce n'est pas la première fois que le dollar s'apprécie. Lors des dernières appréciations, les mauvaises entreprises qui n'ont pas passé à travers ont fermé, et celles qui sont restées se sont modernisées fortement pour tenir compte de la variation du dollar. Plusieurs d'entre elles ont innové pour compenser. » Pierre-André Julien, professeur à l'Institut de recherche sur les PME de l'UQTR

Une occasion à saisir

La hausse du dollar peut aussi représenter une occasion à saisir pour les entreprises. Celles qui en profitent pour acheter des équipements ou de la machinerie à l'étranger réalisent des économies et augmentent leur productivité, ce qui se traduit à long terme par une hausse de leurs profits.