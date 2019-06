Quelles craintes?

Alexander Ovechkin n'est jamais à court de mots.

Le franc-tireur des Capitals a déjà préparé le terrain pour le troisième match de la série contre le Canadien, disputé au Centre Bell, lundi.

À son avis, Jaroslav Halak n'est plus le même homme depuis qu'il a accordé un but à Eric Fehr dans le deuxième duel. Son bras aurait tremblé, signe qu'il ne serait plus capable de gérer la pression.

Dans le vestiaire du Canadien, les joueurs n'ont cependant pas fait grand cas des déclarations d'Ovechkin. Son interprétation a rapidement été balayée du revers de la main.

« Ovechkin est un gars qui dit ce qu'il pense, a déclaré Michael Cammalleri. Je n'ai aucun problème que des personnalités comme lui s'expriment librement. Les choses ont changé dans le hockey, c'est comme ça maintenant et c'est correct. Ça fait partie du spectacle de téléréalité qu'est devenu le sport. »

« Jaroslav a connu un bon match, a ajouté Brian Gionta. À mon avis, il n'a pas accordé de mauvais buts. Les buts marqués par les Capitals ont davantage à voir avec notre effort collectif. Nous avons lâché prise. »

« La guerre se passe sur la glace et on veut la garder là, a renchéri le défenseur Marc-André Bergeron. On n'a pas besoin de s'insulter. Nous savons que les Capitals forment une équipe redoutable et nous voulons simplement nous assurer que personne ne soit laissé en dehors du bateau. »

« Je ne connais absolument rien au métier de gardien de but, alors il faudrait avoir pas mal de front, je pense, pour oser lui dire ce qu'il devrait faire de différent, surtout dans les séries », a conclu Scott Gomez.

Les réguliers en gymnase

À l'entraînement, Jacques Martin a rebrassé ses cartes, mais loin des patinoires. De retour en ville, l'entraîneur du Canadien a convié ses troupes à un entraînement hors glace à la veille du troisième match de la série.

Seulement trois joueurs ont chaussé les patins au Centre Bell, ceux qui avaient été laissés de côté dans la capitale américaine : les attaquants Ben Maxwell et Glen Metropolit et le défenseur Ryan O'Byrne.

Glen Metropolit Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Du lot, Metropolit est peut-être le plus susceptible d'effectuer un retour au jeu prochainement. Blessé à l'épaule gauche, il visait les séries dans son calendrier de rééducation.

Il pourrait faire un premier pas dans cette direction, lundi, quand il rencontrera les médecins de l'équipe. Martin s'est cependant gardé de dire si son meilleur buteur en avantage numérique en saison (10) est dans les plans pour le troisième match. La décision ne sera prise que dans les minutes précédant le match.

« Je me sens bien, a confié Metropolit. Je suis peut-être prêt à revenir, mais je dois d'abord obtenir le feu vert. Je veux me retrouver sur la patinoire et batailler avec les gars. »