Les avions cloués au sol

L'éruption du volcan Eyjafjöll continue à perturber les cieux européens et rien ne permet de croire à une accalmie. Pendant ce temps, l'Union européenne tente de faire rouvrir le plus de routes aériennes possible sous la pression des compagnies aériennes.

Après plusieurs jours de paralysie de son espace aérien, l'Union européenne (UE) va tenter de faire rouvrir le plus de routes aériennes possible. Elle fait ainsi face à la pression des compagnies aériennes qui sont menacées d'asphyxie par la situation provoquée par l'éruption du volcan Eyjafjöll.

L'Espagne, qui préside actuellement l'UE, a indiqué qu'elle espérait que la moitié des vols prévus pour lundi puissent être effectués.

« Selon les prévisions météorologiques, la moitié des vols prévus sur l'Europe pourraient être effectués lundi, mais nous ne transigerons pas sur la sécurité », a affirmé le secrétaire d'État espagnol aux Affaires européennes, Diego Lopez Garrido.

« La situation devient intenable » pour les compagnies aériennes et pour leurs passagers bloqués à l'étranger, a renchéri le commissaire européen chargé des Transports, Siim Kallas.

La situation est telle que le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, a convoqué une réunion d'urgence entre les ministres des Transports de l'Union européenne (UE). Cette réunion se tiendra lundi, par vidéoconférence. Il pourrait y être question d'un plan d'aide financière pour les compagnies aériennes.

C'est lors de cette réunion que l'on discutera de la possibilité de reprendre la moitié des vols immédiatement. Cette décision devra cependant faire l'unanimité dans tous les pays impliqués.

En attendant, plusieurs compagnies aériennes, exaspérées par la situation, ont effectué des vols d'essai dimanche. Ainsi, Lufthansa, Air Berlin, Air France, KLM et British Airways ont procédé à de tels essais. Aucune compagnie n'a constaté des anomalies ou des dommages à ses appareils.

Des dizaines de milliers de vols annulés

Selon l'Agence européenne pour la sécurité de la navigation aérienne, Eurocontrol, environ 63 000 vols ont été annulés dans l'espace aérien européen depuis jeudi dernier.

Le nuage de cendres volcaniques provenant d'Islande continue à perturber le trafic aérien comme c'était déjà le cas samedi et prolonge la fermeture de l'espace aérien en Europe.

Enfin à Montréal Un premier groupe de Canadiens a tout de même pu rentrer à Dorval, dimanche. Les voyageurs ont toutefois dû se rendre à Toulouse depuis Paris, pour prendre le seul vol disponible vers Montréal.

Ainsi, British Airways a annulé tous ses vols jusqu'à lundi matin. La Suisse a reconduit les restrictions jusqu'à lundi midi.

La compagnie aérienne scandinave SAS a annulé presque tous ses vols jusqu'à mardi. Ryanair, la compagnie irlandaise à bas coût annule tous ses vols à destination et en provenance de l'Europe du Nord jusqu'à mercredi en milieu de journée.

La liste est longue des pays du nord de l'Europe qui, chaque jour, ou chaque heure, repoussent un peu plus la date de la réouverture de leurs aéroports. Certains pays du sud du continent sont aussi touchés, comme l'Espagne.

Pas de surprise : le nuage de cendres volcaniques provenant d'Islande continue à perturber le trafic aérien comme c'était déjà le cas samedi.

Air Canada a annulé les vols à destination et au départ de plusieurs aéroports européens : Londres Heathrow, Paris-Charles-de-Gaulle, Francfort, Munich, Zurich et Genève.

Les annulations de vol se poursuivent Photo : AFP / Fabrice Coffrini

L'éruption a aussi des répercussions en Asie puisqu'Air China et China Southern Airlines ont annulé la plupart de leurs vols à destination de l'Europe.

Selon Eurocontrol, il n'a eu dimanche que 5000 vols dans l'espace aérien européen contre 24 000 en temps normal. Samedi, 4886 vols sur près de 22 000 ont eu lieu.

Détail pratique : Eurocontrol dispose d'un compte Twitter (Nouvelle fenêtre) (en anglais) sur lequel on peut trouver des informations concernant la situation dans différents aéroports et d'un site web (Nouvelle fenêtre) (également en anglais).

Quels sont vos droits si vous êtes coincés en Europe? Il convient avant tout de contacter son agence de voyages ou la compagnie aérienne auprès de laquelle le billet a été acheté. Sachez aussi que les sites Web de la Commission européenne (Nouvelle fenêtre) (en anglais) et de la Direction générale de l'aviation civile française (DGAC (Nouvelle fenêtre) ) fournissent des renseignements utiles sur les droits des passagers aériens dans l'UE.



La DGAC rappelle notamment à quels types de vol s'applique le droit en vigueur dans l'UE :

- vols au départ des aéroports de l'UE, de la Norvège, de l'Islande et de la Suisse (vols réguliers et vols non réguliers), y compris ceux effectués dans le cadre d'un voyage à forfait, quelle que soit la nationalité de la compagnie aérienne

- dans le cas de vols en provenance d'un aéroport extérieur à l'UE, la Norvège, l'Islande et la Suisse, seuls les vols exploités par une compagnie de l'UE sont concernés, à condition qu'il n'existe pas de réglementation dans ce domaine dans le pays de départ; si une réglementation existe dans ce pays, elle s'applique à la place du règlement européen. (source : DGAC)

L'essentiel de l'activité aérienne possible est localisé dans les espaces aériens de l'Espagne, du Portugal, du sud des Balkans et de l'Italie, de la Bulgarie, de la Grèce et de la Turquie.

Quelques lueurs d'espoir ont tout de même apparu çà et là, dimanche. La Belgique prévoit de rouvrir une partie de son espace aérien, tout comme la Norvège.

En France, où tous les aéroports sont bouclés jusqu'à mardi (sauf dans le sud du pays), la compagnie Air France prévoit elle aussi de procéder à un vol test dans le sud-ouest du pays.

Les experts circonspects

La question qui se posait hier continue d'être d'actualité : combien de temps cela va-t-il durer et combien de temps les voyageurs vont rester coincés dans les salles d'embarquement?

Le fait que certaines compagnies aériennes repoussent jusqu'en milieu de semaine prochaine la reprise des vols n'a rien de très rassurant. Et le point de vue des experts semble justifier leur prudence.

Le site Web du MetOffice offre une vue en temps réel de l'évolution du nuage de cendre, vu ici le 18 avril à 7h00 GMT, à 20 000 pieds. Photo : MetOffice

Le Centre d'avis des cendres volcaniques (VAAC) de Toulouse, en France, surveille la présence des cendres volcaniques dans la majeure partie de l'Europe. La cellule de crise, que nous avons contacté ce matin par téléphone, n'a pas été en mesure de répondre à nos questions.

La branche londonienne du VAAC, basée à Londres, a donné plus d'information. Un responsable, également joint dimanche matin par téléphone, a indiqué que, selon ses homologues islandais, le volcan islandais continue à cracher des cendres jusqu'à une hauteur de 12 000 pieds.

À Montréal, les bureaux du VAAC affirment suivre la situation de près et disent collaborer étroitement avec le centre VAAC de Londres.

Pour leur part, les locaux islandais du Icelandic Met Office qui diffuse des informations sur l'état du volcan semblaient fermés.

Les experts font toujours preuve de prudence dans leurs estimations, mais le fait est que l'éruption du volcan islandais ne montre pas de signe d'accalmie. Si la direction des vents ne change pas, la situation actuelle pourrait se prolonger en début de semaine prochaine.

Reste à savoir ce qu'il se passera si, finalement, la direction des vents change : les perturbations du trafic aérien pourraient alors se déplacer avec le nuage et affecter d'autres régions du monde.