Ni bavure ni torture, dit Natynczyk

Dans une lettre publiée dans la nuit de vendredi, le chef d'état-major canadien, le général Walt Natynczyk, réfute plusieurs accusations portées par le traducteur Malgarai Ahmadshah devant le comité parlementaire sur l'Afghanistan, le 14 avril dernier.

Malgarai Ahmadshah, qui a travaillé pendant 13 mois pour les forces opérationnelles interarmées en Afghanistan, avait affirmé devant le comité que les soldats canadiens avaient tiré sur un jeune homme de 17 ans, lors d'une opération à Kandahar en 2007, le tuant d'une balle derrière la tête.

Selon M. Ahmadshah, les soldats auraient ensuite tenté de dissimuler cette mort en déposant une arme sur le cadavre.

Il a aussi affirmé que les militaires canadiens transféraient des détenus aux services de la Direction nationale de la sécurité (DNS) afghane. Le but : leur soutirer des informations par la torture.

Le général Natynczyk a réfuté ces deux allégations. L'opération qui a eu lieu à Kandahar dans la nuit du 18 au 19 juin 2007 ne s'est pas déroulée ainsi que le traducteur le dit, affirme-t-il tout d'abord dans sa lettre.

Un individu armé représentant une « menace directe et imminente » pour les soldats en mission a été repéré par un militaire canadien qui a pris la décision d'ouvrir le feu, affirme le général Natynczyk. « Les actes du tireur correspondent aux règles d'engagement et ont sauvé les vies de nombreux membres des Forces canadiennes cette nuit-là » [traduction libre].

Dans son témoignage devant le comité parlementaire, Malgarai Ahmadshah a admis qu'il n'avait pas lui-même assisté à la scène. Les informations dont il disposait lui avaient été relatées par deux prisonniers afghans arrêtés par les Forces canadiennes cette nuit-là.

Le général Natynczyk souligne que l'un de ces prisonniers s'est rétracté, un peu plus tard. Les documents concernant cette opération ne seront pas publiés : ils contiennent des informations sur les techniques et les tactiques de combat que les Forces canadiennes ne veulent pas divulguer.

Walt Natynczyk a cependant précisé qu'une enquête interne était en cours.

Pas de torture non plus

Malgarai Ahmadshah, qui avait « Pasha » pour nom de code, affirmait aussi que les militaires canadiens envoyaient les détenus à la DNS « lorsque les prisonniers ne leur disaient pas ce qu'ils voulaient entendre ».

« Si l'interrogateur [canadien] pensait qu'un détenu lui mentait, il l'envoyait à la DNS pour qu'on lui pose plus de questions, dans le style afghan. Traduction : mauvais traitements et torture », avait déclaré M. Ahmadshah le 14 avril ajoutant que « les militaires utilisaient la DNS comme sous-traitant pour les mauvais traitements et la torture ».

Le général Natynczyk Natynczyk a également rejeté ces allégations. « Les Forces canadiennes ne transfèrent pas les individus afin d'obtenir des informations », écrit-il dans sa lettre. Sur le terrain, le commandant doit s'assurer qu'il n'y a pas de risque de torture avant de transférer quelqu'un, explique-t-il.