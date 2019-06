« Caroline Brunet sera là » - Aubut

Peu friande des galas et des honneurs, Caroline Brunet participera à la cérémonie d'intronisation au Temple de la renommée olympique du Canada vendredi prochain au Centre Bell... foi de Marcel Aubut.

« Je peux vous dire à 100 % que Caroline Brunet sera là. Et Caroline Brunet va faire son speech », a assuré Me Aubut sur les ondes de Sports Extra.

L'une des huit personnalités à l'honneur au terme du défilé des athlètes olympiques sur la rue Sainte-Catherine, la kayakiste québécoise n'avait pas daigné se présenter lors de son intronisation au Panthéon des Sports du Québec en novembre dernier.

Cette fois, Marcel Aubut a su convaincre la médaillée d'argent des Jeux olympiques de Sydney et d'Athènes de participer à l'événement. Ainsi, elle profitera de l'occasion pour rendre hommage à ses collègues qui ont fait vibrer tout le pays lors des Jeux de Vancouver.

« Caroline Brunet et moi, c'est une belle histoire dans le sens qu'on a travaillé ensemble, je l'ai aidé beaucoup. Puis, on a toujours été très, très, très près, affirme le président du COC. Ce n'est pas naturel pour elle de faire ça, elle n'aime pas ces choses-là. Elle le mérite tellement d'être honorée, mais il ne faut pas trop lui dire. Elle va changer d'idée. »

Une idée du maire Tremblay

De passage à Montréal vendredi, l'avocat a commencé à faire la promotion du défilé des athlètes olympiques. Ironiquement, l'idée n'est pas de Marcel Aubut, qui entrera officiellement en fonction le lendemain, mais de Gérald Tremblay.

Le maire de Montréal ne comprenait pas qu'on tienne un défilé pour les gagnants de la Coupe Stanley, pour ceux de la Coupe Grey et niet pour les gagnants de 14 médailles d'or, un record absolu dans l'histoire des Jeux d'hiver.

« Il avait raison, lance Aubut. On fait de Montréal, la ville qui clôt le cycle olympique canadien. C'est pour éviter que ça meure trop vite. Ce sont des accomplissements tellement grands, on en est tellement fier. Le danger avec le sport au Canada, c'est un grand événement, ça meurt et c'est ça. »

Fonceur, M. Aubut n'a pas mis de temps à prendre aux mots le maire Tremblay. Et les athlètes ont répondu en grand nombre. Il faut dire que le président du COC sait se montrer convaincant.

Bilodeau et compagnie...

Alexandre Bilodeau, Charles Hamelin, Joannie Rochette et Jasey-Jay Anderson. Photo : La Presse canadienne / Archives

Déjà 150 des 206 athlètes canadiens ont confirmé leur présence, dont 13 des 14 médaillés d'or. Ça veut dire Jasey-Jay Anderson, Alexandre Bilodeau, Charles Hamelin, Jon Montgomery, Christine Nesbitt et ainsi de suite.

Évidemment, les joueurs de hockey seront les plus grands absents... séries obligent. Mais le vétéran défenseur Scott Niedermayer, des Ducks, sera de la partie.

Et si certains se font éliminer d'ici le 23, ils peuvent s'attendre à un petit coup de fil de l'ancien président des Nordiques.

« Même ces athlètes-là veulent redonner à la population. On les voit à coeur de jour, on les entend à la radio, on les voit à la télé, dans les journaux. On veut donner à la population les athlètes qu'ils ont tellement encouragés durant les Jeux olympiques. On veut que pendant quelques heures, ils deviennent nos amis. »

La fête commencera à 11 h 30 au coin de Sainte-Catherine et Du Fort pour se conclure au Square Phillips vers 14 h.

Le Cirque du Soleil ouvrira le défilé. Les athlètes suivront sur des fardiers, regroupés par sport.

Me Aubut promet beaucoup d'autres surprises... rien d'étonnant. Il aurait même commandé du beau temps!

En soirée, les célébrations se poursuivront au Centre Bell, avec notamment des prestations de Sarah McLachlan, Simple Plan, Ginette Reno et Annie Villeneuve.

Et c'est aussi à cette occasion que tous les médaillés toucheront le chèque associé à la couleur de leur récompense. Une belle façon de terminer une journée mémorable.