Avec Manuel Gasse

La fabrique à chansons

Retrouvez-vous au coeur de l'écriture, de la composition et de l'enregistrement de 12 pièces originales dans le projet La fabrique à chansons.

Deux fois par mois, Manuel Gasse et ses différents collaborateurs auteurs, compositeurs, interprètes, réalisateurs ou musiciens vous convient à ces rendez-vous créatifs hors de l'ordinaire.

Assistez à des mariages forcés, des contextes inhabituels, des expériences nouvelles et des risques à travers ce laboratoire de plaisir...







Tricot machine

On se rend aux abords du lac Goulet, en Mauricie, dans le chalet de mon oncle Fernando avec Tricot machine et les frères Guillaume et Marc Chartrain. Au menu : deux jours de composition, du bon vin, de la bonne bouffe, un jeu de poches et, en fin de compte, la chanson Avant que la nuit tombe.