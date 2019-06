Les jeunes à l'assaut du net

C'est dans Internet que l'opposition égyptienne, dont le changement est le dénominateur commun, a trouvé quelques espaces de libre expression. La rue et les autres tribunes sont souvent interdites à la contradiction, et les médias traditionnels, contrôlés ou à la solde du pouvoir, ne rendent compte que très peu du bouillonnement qui agite l'Égypte.

Ainsi donc ont prospéré sur la toile des sites Internet appartenant à diverses mouvances ou à de simples citoyens, des blogueurs, souvent jeunes.

Le courant islamiste des Frères musulmans est assez actif sur le web, mais il demeure prudent, car très surveillé par les autorités. Plusieurs sites affiliés ou appartenant aux Frères musulmans ont d'ailleurs été bloqués.

C'est la nouvelle opposition qui s'est approprié davantage Internet comme outil de lutte contre le pouvoir en place. C'est le cas de Kefaya (qui veut dire « Assez » en arabe), qui se définit comme le mouvement égyptien pour le changement. Il s'agit d'une coalition multicolore composée surtout d'intellectuels, du Parti travailliste (islamiste), du Parti nassérien et de l'Association du barreau. Né en 2004, ce mouvement s'est vite attiré un vaste capital de sympathie parmi la population, avant de s'essouffler quelque peu ces dernières années.

Kefaya revendique notamment :

la fin du monopole du Parti national démocratique (de Hosni Moubarak) sur la présidence

la levée de l'État d'urgence et de toutes les lois exceptionnelles liberticides

l'amendement de la Constitution pour, notamment, limiter à deux le nombre des mandats présidentiels et réduire les prérogatives du chef d'État

Sur le site de Kefaya, on retrouve les revendications et les documents constitutifs du mouvement, mais aussi divers communiqués sur l'actualité politique nationale et régionale. On peut y lire également des contributions d'intellectuels et d'autres opposants.

Entrevue avec Ahmed Maher, coordonnateur du Mouvement des jeunes du 6-avril

Les jeunes du 6-avril

Le Mouvement des jeunes du 6-avril (Harakat Shabab 6 Abril) demeure toutefois le plus actif sur la toile. Comme son nom l'indique, ce sont les jeunes, âgés pour la plupart de 20 à 30 ans, qui constituent essentiellement ce groupe « non partisan » né durant le mouvement de protestation du 6 avril 2008. Des milliers d'ouvriers de l'usine textile Misr Filature et Tissage (un fleuron de l'industrie égyptienne), située à Mahallah Al-Koubra au nord du Caire, s'étaient alors mobilisés pour organiser une grève. Ils revendiquaient un meilleur salaire et protestaient contre les mauvaises conditions de travail et la cherté de la vie.

Un groupe de jeunes s'était organisé parallèlement par le biais du réseau social Facebook et d'autres nouveaux médias (blogues, Twitter, messages texte, etc.) pour appuyer la cause ouvrière et soutenir l'appel à une grève nationale le 6 avril 2008. Le nombre d'adhérents à ce groupe, sur Facebook, était alors estimé à des dizaines de milliers de personnes.

Le mot d'ordre de grève, fortement relayé sur Internet, avait été largement suivi à travers le pays. Plusieurs villes égyptiennes avaient été paralysées durant ce mouvement social, le plus important qu'avait connu le pays depuis des décennies. La réaction des autorités ne s'était pas fait attendre : des centaines de militants arrêtés, d'autres, battus et blessés.

C'est donc dans la douleur qu'a vu le jour le Mouvement du 6-avril. Parmi ses personnages les plus connus figurent Ahmed Maher et Mohammed Adel, qui ont été arrêtés et malmenés à plusieurs reprises.

Extrait du site du Mouvement du 6-avril « Notre jeunesse, c'est les dirigeants de demain et l'énergie d'aujourd'hui. Et la coopération de toutes les forces politiques et leur capacité à travailler ensemble peut aboutir au changement, à la réforme de l'Égypte et à se débarrasser de la corruption, de la destruction, et du gaspillage des ressources naturelles qui sont à l'oeuvre depuis un quart de siècle. Nous n'appelons pas à la création d'un nouveau groupe ou d'un nouveau parti, mais nous appelons tous les Égyptiens (individus, communautés, partis) à se rassembler autour d'un projet : le réveil du peuple pour arrêter l'injuste oppression d'un gang corrompu et l'élimination de la corruption et du despotisme. »

Journée historique

La date du 6 avril est entrée dans l'histoire de la contestation égyptienne grâce à un groupe de jeunes qui tente de commémorer chaque année cet important événement. Le 6 avril 2010, le mouvement a appelé à une manifestation devant le Parlement égyptien. Pour ce faire, des messages ont été massivement envoyés sur Twitter et Facebook.

Cette fois-ci, les revendications étaient éminemment politiques :

levée de l'État d'urgence

amendement de l'article 76 de la Constitution, qui interdit aux indépendants de se porter candidats aux présidentielles

amendement de l'article 77, qui ne limite pas le nombre des mandats présidentiels

amendement de l'article 88, qui empêche l'entière supervision du processus électoral par les juges

La réaction du pouvoir a été invariable, musclée et immédiate : des dizaines de manifestants ont été arrêtés, avant d'être libérés après avoir passé quelques nuits dans les commissariats de police. Le harcèlement continue.

L'événement était suivi de minute en minute sur Twitter, tout comme sur YouTube, où des images de la manifestation réprimée ont été diffusées. Sur son site Internet et sa page Facebook, où a été annoncée au préalable la manifestation, le groupe a continué d'en faire le suivi, notamment pour publier les noms des personnes arrêtées et réclamer leur libération. Des communiqués réguliers sont diffusés pour faire le point sur la situation.

Les commentaires des membres de ce groupe sur Facebook sont souvent teintés de colère contre le régime en place. Comme cet internaute qui écrit que « c'est un pouvoir aux abois qui joue les prolongations. C'est cela la lutte, les jeunes! » Ou encore, cet autre qui promet que « la jeunesse est prête à payer le prix de la liberté ». Bienvenue à l'opposition 2.0!