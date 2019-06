Blogueurs sous surveillance

L'organisation note que, contrairement à ce qu'on voit dans d'autres pays, les autorités égyptiennes recourent peu au blocage des sites jugés dérangeants. Elles agissent surtout a posteriori, c'est-à-dire en procédant notamment à des arrestations de blogueurs et d'autres opposants qui expriment leurs opinions sur le web.

En 2009, en moyenne une plainte a été déposée chaque jour contre un journaliste ou un blogueur, selon RSF. En 2008, année pendant laquelle l'Égypte a connu un vaste mouvement de protestation syndicale, quelque 500 personnes ont été arrêtées pour leurs activités sur Internet. Le motif invoqué était le même : « atteinte à la sécurité nationale ».

Lucie Morillon Photo : Lucie Morillon

Histoires de blogueurs traqués

Wael Abbas est la figure emblématique de la blogosphère égyptienne. Très populaire, son forum s'intitule Conscience égyptienne. C'est lui qui a diffusé sur Internet, en 2007, des vidéos de torture dans un commissariat de police. L'affaire avait fait scandale et avait mené à l'arrestation et à l'emprisonnement des policiers en cause. Ce jeune blogueur subit, depuis, diverses formes de harcèlement et un véritable acharnement des autorités.

Pour sa part, le blogueur Kareem Amer, de son vrai nom Abdel Kareem Nabil Suleiman, demeure encore emprisonné après son arrestation en 2006. Il a été condamné à trois ans de prison pour « insulte au président » et a écopé d'une autre année pour « incitation à la haine de l'islam ». On lui reprochait de dénoncer, sur son forum Internet, les dérives autoritaires du gouvernement et de critiquer les plus hautes institutions religieuses du pays.

Le 1er mars 2010, Ahmed Abdel Fattah Mustafa, un autre blogueur, a comparu devant une cour martiale pour avoir évoqué une affaire de favoritisme dans une école militaire. Accusé, entre autres, de « tentative de dégradation de la confiance du peuple envers les forces armées », il a été relâché quelques jours plus tard après avoir publié des excuses sur son blogue.

Ahmed Maher, coordonnateur du site des jeunes du 6-avril (Harakat Shabab 6 Abril), a goûté lui aussi à la répression de l'État. Arrêté et emprisonné à quelques reprises, il continue d'animer le site de ce mouvement, qui est devenu le fer de lance de l'opposition égyptienne.

Une blogosphère vive

Les histoires de harcèlement des blogueurs sont légion et témoignent de l'aversion du pouvoir pour ce nouveau phénomène d'opposition. La rue étant interdite aux manifestations en raison de l'état d'urgence qui dure depuis 1981, les détracteurs du régime ont trouvé dans Internet un espace d'expression qu'ils se sont approprié massivement. La blogosphère égyptienne, politisée et animée par des jeunes, est aujourd'hui l'une des plus importantes dans le monde arabe.

Lieu de mobilisation des dissidents de divers horizons, Internet est donc devenu un espace très surveillé. Les groupes de discussion sur Facebook et d'autres forums n'échappent pas à l'oeil vigilant des autorités, qui n'hésitent pas à mener des campagnes d'arrestations arbitraires, souvent sous des prétextes fallacieux et vagues.

Récemment, une police d'Internet a été créée en Égypte avec comme mission de localiser et d'identifier toute personne diffusant sur le web des écrits, des vidéos ou des photos embrassantes pour le régime. Il existe aussi une police des moeurs sur Internet chargée de débusquer dans les forums de discussion d'éventuels homosexuels, dont l'orientation sexuelle est considérée comme un crime en Égypte.

Le bras de fer continue et il arrive que le pouvoir recule devant l'impressionnante mobilisation des citoyens sur le web, comme ce fut le cas en 2009. Le ministère des Communications avait alors fait marche arrière après la vaste réprobation, baptisée « la révolution des internautes », suscitée par un projet visant à limiter les téléchargements mensuels des individus à 2 GB de capacité pour une vitesse de 264 kb/s.