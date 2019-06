Internet en Égypte

Très rapidement, Internet se répand dans le pays. En 2008, l'Union internationale des télécommunications rapportait que 16,65 Égyptiens sur 100 utilisaient Internet. En 2009, selon les données officielles, 14,5 millions d'Égyptiens naviguaient sur le web, une progression spectaculaire par rapport à 1999, année pendant laquelle on recensait seulement 300 000 utilisateurs.

Ce bond impressionnant s'explique notamment par une politique gouvernementale axée sur la démocratisation des nouvelles technologies de l'information et des communications (tarifs réduits, multiplication des fournisseurs, aide à l'achat d'un ordinateur, etc.)

Il est vrai aussi que la population du pays, constituée à 60 % de jeunes, en proie à un chômage endémique et désabusée du pouvoir autoritaire de Hosni Moubarak (président depuis 1981), trouve dans Internet un exutoire pour ses innombrables frustrations.

Mais au fur et à mesure que l'utilisation d'Internet se généralise, le pouvoir égyptien montre des signes d'inquiétude et tente de brider ce nouveau phénomène dont s'approprient des pans entiers de la population, les jeunes notamment.

En avril 2008, on recensait 160 000 blogues en Égypte, soit 30,7 % de la blogosphère arabe. Près de 19 % de ces blogues s'intéressent à la politique. La majorité des blogueurs égyptiens (53 %) se situent dans la catégorie d'âge de 20 à 30 ans.

Les autorités égyptiennes ne recourent pas souvent aux fameux filtres pour interdire l'accès à certains sites, même si le procédé a été utilisé pour bloquer des sites appartenant à des mouvements islamistes. Elles contrôlent aussi les cybercafés et les utilisateurs du WiFi (Internet sans fil), dont les données personnelles sont souvent exigées.

Si le contrôle à la source ne semble pas très répandu, la surveillance politique est en revanche très présente en Égypte, où des jeunes qui ont massivement investi la blogosphère (l'une des plus importantes dans le monde arabe) sont constamment traqués par la police.

En 2009, 63 publications égyptiennes (40,4 %) avaient leur site Internet

15 sites (35 %) offrent la possibilité aux lecteurs de commenter les articles Source : Union internationale des télécommunications

Facebook et YouTube très populaires

Outre les blogues, les Égyptiens sont également très présents sur Facebook. En 2009, environ 2,4 millions d'internautes égyptiens fréquentaient ce site de réseautage social.

C'est d'ailleurs, en grande partie, sur Facebook qu'est parti le mot d'ordre de grève du 6 avril 2008, qui avait paralysé plusieurs villes égyptiennes. Ce mouvement, principalement syndical à ses débuts, véhicule aujourd'hui des revendications politiques et un discours très critique à l'égard du pouvoir en place. On l'appelle Shabab 6 Abril (Les jeunes du 6-avril). Animé par de jeunes blogueurs, il est doté d'un site Internet très actif et d'une page sur Facebook.

YouTube est aussi très populaire en Égypte, qui arrive en deuxième place dans le monde arabe, après l'Arabie saoudite, quant à la fréquentation de ce site. YouTube est le quatrième site préféré des internautes égyptiens.

L'Égypte a lancé en mars 2010 le premier site Internet à obtenir un nom de domaine en caractères arabes. Le domaine « .masr », veut dire Égypte en arabe.