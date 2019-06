De la beauté des Incertitudes

L'écrivaine Josée Bilodeau a récemment publié chez le même éditeur un recueil de nouvelles, Incertitudes , plein de richesse et d'originalité. Coup d'oeil.

L'écrivaine Josée Bilodeau, dont la plume sensible nous a livré l'étonnant On aurait dit juillet (Québec Amérique), a récemment fait paraître chez le même éditeur un recueil de nouvelles, Incertitudes, plein de richesse et d'originalité.

L'ouvrage décortique avec humour et compassion le destin de onze femmes à un tournant de leur vie.

Mot de l'éditeur Incertitudes est une étonnante traversée des apparences. Josée Bilodeau confirme avec ce recueil son habileté à travailler la nouvelle, mais toujours comme partie d'un tout cohérent parsemé de clins d'oeil aux autres fragments de l'ensemble.

En entrevue avec Radio-Canada.ca, l'auteure explique que ce recueil est né d'une nouvelle, une commande, autour du terme de spectre, « dans le sens de fantôme, de surnaturel. Cela m'a donné envie d'explorer, le genre ».

Josée explique encore qu'elle est amoureuse de Kafka : « Ses personnages sont les seuls à ne pas pouvoir lire le réel, et j'ai moi aussi voulu mettre mes narratrices devant un monde qui se dérobe ».

Le lecteur, lui, loin de se dérober, plongera avec délice dans cet univers subtil, toujours à la limite entre doute et certitudes.

Incertitudes

Nouvelles

Québec Amérique