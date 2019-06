Les conservateurs sur la défensive

Un partenaire d'affaires de l'ancien député conservateur Rahim Jaffer affirme que ce dernier peut se servir de son influence auprès du gouvernement pour attirer des contrats et des subventions, révèle une enquête du Toronto Star.

Dans son édition de mercredi, le quotidien a fait la lumière sur la soirée bien arrosée du 10 septembre 2009, qui avait mené à des accusations d'excès de vitesse, de conduite en état d'ébriété et de possession de cocaïne portées contre l'ancien politicien, marié à la ministre Helena Guergis.

Ce soir-là, résume l'article, Rahim Jaffer dîne au centre-ville de Toronto en compagnie de Nazim Gillani, de la compagnie International Strategic Investiments, qui fait alors l'objet d'une enquête pour fraude et évasion fiscale. Quatre de ses associés ainsi que trois prostituées sont aussi présents. Le total de la facture atteindra 3200 $.

M. Jaffer leur dit que lui et sa compagnie, Green Power Generation Corporation, possèdent une expertise pour obtenir de l'argent du gouvernement. Ce n'est pas la première fois qu'il tient une telle rencontre avec M. Gillani.

Extrait du site web de Rahim Jaffer

M. Jaffer fournit à la compagnie [Green Power Generation Corporation] une expertise en matière de financement pour faciliter l'obtention d'aide gouvernementale canadienne et de contrats à l'étranger. Il joue aussi un rôle crucial en développement des affaires et en marketing grâce aux nombreux contacts développés lorsqu'il était député. De plus, Rahim est un joueur-clé dans la coordination des politiques futures des différentes branches des gouvernements canadien et américains.