Un mémo confidentiel incriminant

Le document de haut niveau émanant du gouvernement montre que des fonctionnaires s'inquiétaient du risque que posait la relation du Canada avec la Direction nationale de la sécurité (DNS). La DNS, peut-on lire dans le document, est si secrète que le Canada et ses alliés ignorent une grande partie de ce qu'elle fait.

Que le Canada collabore avec la DNS sans avoir au préalable une idée précise de ses méthodes peut donner l'impression qu'il ferme les yeux sur des violations des droits de la personne et des actes illégaux en vertu de la loi canadienne. Extrait du mémorandum confidentiel

On la dit « organisée selon un modèle s'apparentant au KGB soviétique ». Ses pouvoirs d'arrestation et de détention sont plus grands que ceux de la plupart des agences de renseignement, poursuit l'auteur du mémorandum. Par conséquent, « la possibilité que soient utilisées des méthodes inappropriées est considérable ».

Le document présente en outre le chef de la police secrète afghane, Amrullah Saleh, comme un homme qui veut inspirer la peur. Dans une entrevue accordée au réseau Al-Jazira, celui-ci a déjà déclaré qu'on ne pouvait obtenir des informations par la seule interrogation des suspects.

Rappelons que la semaine dernière, un ancien diplomate en poste en Afghanistan, Cory Anderson, disait lui aussi que la DNS était une institution qui n'inspirait pas confiance. Lors de sa comparution devant le comité parlementaire spécial sur la mission canadienne en Afghanistan, il a assuré que les haut-fonctionnaires et les haut-gradés de l'armée à Ottawa avaient « pleinement conscience du risque probable de torture » des prisonniers remis à la DNS.

La branche canadienne d'Amnistie internationale et l'avocat qui représente l'organisation, Paul Champ, arguent qu'on ne peut pas faire confiance à la DNS et que le gouvernement le sait.

De concert avec l'Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique, Amnistie allègue que la police militaire canadienne n'a pas suffisamment enquêté sur les officiers responsables du transfert des détenus aux autorités afghanes, alors qu'il existait des risques de torture. La Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire se penche d'ailleurs sur leurs accusations.

Ne vous y trompez pas, les méthodes du DNS sont bien connues : ses membres donnent des chocs électriques, arrachent des ongles d'orteil, battent les gens avec des chaînes, les suspendent pendant plusieurs jours. Alors, quand quelqu'un parle d'"abus", c'est un euphémisme pour torture. Paul Champ, avocat d'Amnistie internationale

Pas de problème, martèle le gouvernement

À Ottawa, les révélations du reportage de CBC ont alimenté les appels de l'opposition en faveur d'une enquête publique sur le transfert des détenus afghans. Le Nouveau Parti démocratique a affirmé que la « seule solution » était de faire cesser le transfert des détenus immédiatement.

De passage dans l'ouest de l'Ontario, le premier ministre Stephen Harper a réitéré que la révision du protocole de transfert des détenus, en 2007, avait permis de s'assurer du traitement des prisonniers et de corriger les lacunes.

« La nouvelle entente touchant les prisonniers permet une surveillance rigoureuse, et elle continue de marcher efficacement, a-t-il argué. Si des problèmes spécifiques se présentent, ils font l'objet d'une enquête, puis des actions appropriées sont entreprises. C'est le cas depuis trois ans. »

Le gouvernement canadien a toujours martelé qu'il n'y avait jamais eu de preuves tangibles que des détenus afghans transférés par les militaires canadiens avaient été torturés, une version mise en doute par l'opposition.

En novembre dernier, le diplomate Richard Colvin a affirmé devant le comité parlementaire spécial sur la mission canadienne en Afghanistan que les détenus transférés par le Canada avaient sans doute tous été torturés et que ses multiples avertissements en ce sens avaient été ignorés.

Réclamé par l'opposition, l'accès à ses rapports et à d'autres documents confidentiels du gouvernement fait l'objet d'une bataille politique quasi quotidienne aux Communes. Le gouvernement refuse de permettre aux partis d'opposition de les consulter au nom de la sécurité nationale.