Industrie sous le choc

Les pêcheurs et les transformateurs de crabe dans la Péninsule acadienne, au Nouveau-Brunswick, réagissent avec colère à la diminution du quota de crabe.

Le ministère des Pêches et des Océans du Canada a annoncé mardi une diminution de 63 % au total autorisé des captures (TAC) dans le golfe du Saint-Laurent.

Fernand Vienneau, qui pêche le crabe depuis plus de 40 ans, est sous le choc. « Tout le monde est resté bouche bée. On ne s'attendait pas à une baisse aussi drastique que ça », dit-il.

Selon Robert Gaudet, gérant de Pêcherie FN, une usine de transformation du crabe, cette baisse du quota risque d'exercer un impact sérieux sur l'entreprise.

On n'a eu aucun appel qui nous dit qu'on va avoir pitié de vous autres et diminuer vos assurances de 63 %, qu'on va diminuer les taxes de 63 %, qu'on va diminuer Énergie NB de 63 %. Robert Gaudet, gérant de Pêcherie FN

Gestion et tension

La gestion de la quantité de crabes qui peut être pêchée chaque année en Atlantique crée souvent des tensions. Déjà, l'an dernier, Pêches et Océans voulait diminuer cette quantité pour protéger la ressource, disent les pêcheurs.

« L'année passée, on a essayé de recommander un niveau de TAC moins élevé dans les discussions avec l'industrie, mais l'industrie traditionnelle a poussé pour pêcher plus fort », affirme Tasha Laroche, de Pêches et Océans Canada.

Les pêcheurs traditionnels estiment que l'ajout de nouveaux permis de pêche au crabe, surtout lorsque la ressource vient à manquer, est une erreur. « C'est surexploité, la pêche au crabe. C'est une pêche fragile. On l'a protégé, puis aujourd'hui on l'a protégé pour les autres », lance Fernand Vienneau.

Pêche et Océan Canada ne parle pas de retirer des permis de pêche. Le ministère reste déterminé à diminuer le quota. « On est rendu à un point que si on pêche trop dur cette année, les impacts vont durer plus longtemps », indique Tasha Laroche.

Fernand Vienneau juge que la situation est intenable et l'avenir lui semble bien sombre.

Disons que moi, mon bateau après cette année, il va être à vendre. On va déménager. Ce n'est plus rentable avec des revenus aussi bas que ça. Fernand Vienneau, pêcheur de crabe

Les associations de pêcheurs de crabe prévoient se prononcer officiellement sur la baisse du quota de crabe la semaine prochaine.