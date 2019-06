Quelques craintes, mais aussi de l'espoir

D'une part, les organismes communautaires de l'Abitibi-Témiscamingue se disent déçus des mesures annoncées dans le secteur social. Ils s'opposent principalement aux augmentations de tarifs de toute sorte et à l'introduction d'une nouvelle contribution de 25 $ par adulte pour financer le système de santé. Le Regroupement d'éducation populaire en Abitibi-Témiscamingue estime que le gouvernement n'a rien fait pour réduire les inégalités.

On met de côté complètement le Québec social. C'est qu'on ne travaille pas pour la collectivité, on va travailler chacun pour soi. Puis, à moyen et à long terme, c'est très dommageable pour un peuple.

Philippe Marquis, porte-parole du Regroupement d'éducation populaire en Abitibi-Témiscamingue