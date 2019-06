Robert Vanier et Onco Petroleum : du rêve à la réalité

Une enquête de Richard Lavoie et Yanik Dumont Baron

Robert Vanier, l'homme qui devait lancer Onco Petroleum, a un passé bien troublant sous une autre identité : Carl Gagnon. Les deux hommes ont des dates de naissance identiques à quelques jours près, sont passionnés de hockey et ont le même fils.

Né au Saguenay en 1955, Carl Gagnon évolue avec le Dynamo de Shawinigan dans les années 70. En regardant une photo récente de Robert Vanier, plusieurs anciens coéquipiers de hockey l'ont reconnu comme étant celui qu'ils surnommaient Ti-Carl en raison de sa petite taille. Radio-Canada a retracé plusieurs membres de la famille de Carl Gagnon, dont son fils, né d'une précédente union. Plusieurs anciens partenaires d'affaires affirment que le fils de Carl Gagnon est la même personne que Robert Vanier leur a présentée avec fierté comme étant son propre fils.

Carl Gagnon possède un passé criminel qui comporte plusieurs condamnations pour fraude, fraude d'identité et usage de faux documents. En 1993, il se fait passer pour une autre personne dans le but d'en tirer avantage. Selon une source policière bien informée, Carl Gagnon met sur pied un réseau de vol et de trafic de voitures de luxe vers la fin des années 90. Il est forcé de mettre cette organisation au service des Hell's Angels afin de rembourser une dette. Mais en 1999, il accepte de collaborer avec les policiers et témoigne contre trois proches de Maurice « Mom » Boucher, l'un des dirigeants de la bande de motards criminels.

Notre source policière rapporte que le témoignage de Carl Gagnon n'était pas suffisamment crédible pour être retenu. Carl Gagnon doit alors se faire oublier.

Arrivée en Ontario

Sous le nom de Robert Vanier, Carl Gagnon s'installe à London au tournant de l'an 2000. Il entre rapidement en contact avec deux géologues, l'Américain Ron Bacon et l'Ontarien Steve Colquhoun. Les deux lui vantent le potentiel en gaz naturel des champs Tilbury, dans le sud-ouest ontarien. Ces réserves ont été exploitées pendant la plus grande partie du 20e siècle avant d'être abandonnées au début des années 90.

Selon ces deux cofondateurs d'Onco, Robert Vanier propose de financer les travaux d'exploration avec sa propre banque, la First London Savings and Loans. La banque est illégale : Robert Vanier ne possède aucune autorisation pour prêter des fonds et recevoir des dépôts. Un fait qui ne sera découvert qu'en 2004, lorsque l'Ontario ordonne la fermeture de l'institution. Mais en 2002, les associés de Robert Vanier n'y voient que du feu. Le Québécois devient PDG de l'entreprise, enregistrée au fédéral. Cent millions d'actions sont ainsi créées. Les ingénieurs se partagent 20 % des parts, le reste revient à Robert Vanier, qui se met à la recherche de capitaux.

En parallèle, les travaux exploratoires se poursuivent dans le sous-sol ontarien. Onco acquiert un grand nombre de droits d'exploitation auprès de propriétaires terriens situés au-dessus du réservoir Tilbury. L'ingénieur en géologie Ron Bacon se rappelle que la première année de travail s'est déroulée à un bon rythme. Puis le temps est venu de prouver la rentabilité du projet en creusant de coûteux puits.

C'était le temps de penser à planifier un système pour collecter le gaz. C'était le temps de penser à planifier un système pour traiter le gaz. Pour le commercialiser. Ce sont des choses que Robert Vanier refusait de faire. On n'a jamais réussi à le convaincre. Ça confirmait nos soupçons. Je pense qu'il cherchait à vendre des actions d'Onco uniquement en se basant sur les possibilités du projet plutôt que sur ses réalisations. Ron Bacon

Pour sa part, Robert Vanier souligne que la réalité est plus complexe : « Avant qu'Onco n'arrive en Bourse, il y a eu beaucoup d'histoires : des changements de gens qui avaient la garde, des géophysiciens, des géologues pour pouvoir comprendre comment tu étudies les terrains de l'Ontario. Et plus on a eu d'investisseurs, plus les gens te forçaient à aller public [à inscrire la compagnie en Bourse]. »

La promesse d'un projet rentable

Alors que les ingénieurs cherchaient les meilleures façons d'extraire le gaz naturel du sous-sol, Robert Vanier récoltait des fonds. Au printemps 2003, il est accueilli par le milieu d'affaires de Rimouski. Les habitants de la région fourniront une bonne partie des fonds nécessaires à Onco, un projet pourtant situé à plus de 1000 kilomètres de là. Selon plusieurs témoins, Robert Vanier est arrivé dans une Bentley conduite par un chauffeur. Il séduit par sa verve, son enthousiasme et se targue également de connaître plusieurs hommes d'affaires et politiciens bien en vue au pays. Rapports de firmes d'ingénierie en mains, Robert Vanier fait miroiter des profits faramineux aux éventuels investisseurs.

Rencontré dans son bureau de London en janvier, Robert Vanier se rappelle qu'une quarantaine de Rimouskois séduits par ses promesses de rendement élevé a suffi pour en convaincre quelques centaines d'autres ailleurs au Québec et en Ontario. « Ces premiers-là ont dit que ça [Onco] c'était une histoire qui va faire beaucoup de gens riches. On recevait des appels, 50 par jour, des gens qui avaient un intérêt. Ils ne voulaient pas savoir les rapports. Eux, c'était "On vous envoie de l'argent, on veut des actions." »

En tout, Robert Vanier déniche 1300 investisseurs pour Onco. Des gens qui, selon lui, auraient apporté 14 millions de dollars à la compagnie. Une somme qu'il est impossible de vérifier. Chose certaine, à cette époque, Onco n'avait pas encore le droit de vendre des actions au grand public.

Sur papier, l'entreprise de London gagne en prestige. En 2006, Robert Vanier recrute de grands noms pour son conseil d'administration : l'ancien joueur de hockey Luc Robitaille, le millionnaire américain William del Biaggio et l'homme d'affaires québécois Michel Perron. Onco fait finalement son entrée en bourse à l'automne 2007, quatre ans après que Robert Vanier eut promis à plusieurs actionnaires une inscription rapide en Bourse. Le titre s'échange d'abord à 5 $, mais les perspectives de profits s'estompent rapidement : les acheteurs ne sont pas au rendez-vous.

En quelques mois, la valeur de l'action chute. En mai 2008, la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario ordonne l'arrêt des transactions sur le titre; la compagnie a omis de déposer un rapport annuel. Les « vedettes » recrutées au sein du CA d'Onco démissionnent. Joint en Californie, Luc Robitaille refuse de commenter l'affaire. William « Boots » del Biaggio purge une peine de prison, après avoir été condamné pour fraude dans une autre affaire. Joint en 2010, Michel Perron se dit conscient que son nom et sa réputation ont servi à rehausser la crédibilité de la compagnie.

Les membres restants du conseil d'administration accusent Robert Vanier d'avoir détourné 17 millions de dollars provenant d'un placement privé d'actions auprès d'un investisseur américain, William del Biaggio. À ce jour, Robert Vanier maintient que l'argent n'a jamais été déposé dans les coffres d'Onco et qu'il a plutôt disparu dans la faillite du millionnaire américain. Toutefois, et pour ajouter à la confusion, Onco a signalé à l'Autorité des marchés financiers que non pas un, mais 12 investisseurs privés ont participé à ce même placement privé en 2006.

Les explications de Robert Vanier ne réussissent pas à convaincre le conseil d'administration, qui le renvoie. En août 2008, la GRC et les autorités de réglementation sont mises au courant de l'affaire. À ce jour, les autorités refusent de commenter.

Dernier espoir

Un nouveau conseil d'administration reprend les rênes de l'entreprise en septembre 2008. L'un des actionnaires, Peter Bilodeau, devient PDG et déménage le siège social de London à Windsor. Constatation d'importance : les coffres sont vides. Contrairement à ce qu'Onco avait affirmé lors de son inscription en Bourse en 2007, elle n'a pas une vingtaine de millions de dollars en réserve. L'entreprise était plutôt déficitaire de 7 millions. Malgré tout, plusieurs investisseurs avancent plus d'un million de dollars pour poursuivre l'exploration gazière.

En 2009, Onco reçoit aussi plusieurs avis de non-paiement pour des services reçus lorsque Robert Vanier était aux commandes. Une dizaine vont devant les tribunaux pour obtenir leur argent. Le Temple de la renommée du hockey n'a jamais été payé pour la location d'une salle où Onco a célébré son entrée en Bourse. Les frais pour la location à long terme de plusieurs voitures n'ont pas été acquittés. Au total, l'entreprise doit environ 3 millions de dollars à plus d'une centaine de créanciers, dont quelques cabinets d'avocats.

En mars 2010, il devient évident pour le PDG Peter Bilodeau que plus rien ne peut sauver l'entreprise : « Il n'y a pas d'option pour Onco; on n'a plus de revenu et les dettes sont astronomiques. »

La compagnie d'exploration est donc forcée de liquider ses biens pour rembourser Energex, qui a fourni les derniers fonds pour l'exploration gazière. Cette entreprise, dirigée par le même Peter Bilodeau et qui compte quelques investisseurs rimouskois de la première heure, est le seul créancier garanti d'Onco. Le processus de liquidation mettra les avoirs de l'entreprise en vente.

De leur côté, la plupart des créanciers ont peu de chance de revoir leur argent. Même chose pour les actionnaires. Certains parmi les grands perdants souhaitent que toute la lumière soit faite sur les événements entourant Onco. D'autres petits investisseurs soutiennent avoir été floués « par un bandit à cravate ».

Robert Vanier aux États-Unis

Alors qu'il était aux commandes de Onco Petroleum, Robert Vanier tentait aussi de brasser des affaires en Californie. En 2005, il négocie un important contrat de sous-location dans un immeuble commercial de Santa Monica. Il exige de coûteuses modifications dans l'aménagement des lieux et promet à son partenaire de l'aider à réaliser d'importants revenus publicitaires. Robert Vanier n'a cependant jamais rempli ses promesses. Dans une poursuite intentée contre lui, l'entreprise de location de bureaux le qualifie « d'arnaqueur sophistiqué », « qui a fait de nombreuses promesses, grandioses, mais fausses », « des promesses qu'il n'avait pas l'intention de respecter ». En 2008, l'entreprise Broadway Entertainment Marketing a obtenu un jugement de près de 3 millions de dollars contre Robert Vanier.

La police impliquée?

En mars 2010, la Direction des normes professionnelles de la Sûreté du Québec déclenche une enquête interne sur au moins l'un de ses propres officiers. Les enquêteurs veulent comprendre l'étendue de leurs relations avec Robert Vanier, s'ils connaissaient l'existence de son passé criminel.

Selon de multiples témoignages, un haut gradé de la SQ a été vu à de nombreuses reprises à Rimouski et en Ontario aux côtés de Robert Vanier. En 2007, le nom de cet agent figure également sur la liste des actionnaires de Onco Petroleum. Un ancien membre du conseil d'administration affirme par ailleurs l'avoir vu assister à une réunion - tenue généralement à huis clos - où ont été nommés les membres du conseil exécutif de l'entreprise.

Plusieurs actionnaires rimouskois confirment que Robert Vanier leur a déjà présenté ce policier comme un garde du corps ou un chauffeur. Ces mêmes sources soulignent que Robert Vanier a souvent vanté ses « contacts privilégiés » avec le quartier général de la Sûreté du Québec.