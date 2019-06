Le passé de Roméo Jacques Cormier

Roméo Jacques Cormier, l'homme accusé d'avoir enlevé et séquestré une femme à Moncton, a été condamné dans le passé pour des vols à main armée pendant lesquels il avait proféré des menaces de mort.

Le nom de Romeo Jacques Cormier est apparu publiquement en 1984. Les médias parlaient d'un couple de retraités qu'il avait terrorisés. Il était entré chez ces gens pendant leur sommeil. Il leur a mis un couteau à la gorge. Il avait aussi une machette de 24 pouces. Il s'était emparé d'argent comptant et d'alcool.

Le mari avait réussi à s'échapper et à prévenir la police. Selon les témoignages entendus en cour, Cormier a dit à ce couple de retraités qu'il était un tueur professionnel et qu'il aimait le sang. Cormier a été condamné à quatre ans et demi de prison.

Dix ans plus tard, il a récidivé. Il s'agissait cette fois d'un vol à main armée commis dans un magasin d'alcools à Moncton. Lors de cet incident, il a braqué son pistolet sur la tête d'un client. Il a alors dit au commis que la vie du client était dans ses mains et qu'il devait se dépêcher de lui remettre l'argent du tiroir-caisse. Puis, Cormier a tiré un coup de feu au plafond.

Lors de son procès, Cormier a dit au juge que ce serait mieux si on le pendait le jour même. Le juge lui a imposé une sentence de cinq ans de prison.

Roméo Jacques Cormier doit maintenant répondre à plusieurs accusations liées à la disparition de cette femme, le mois dernier. Il est notamment accusé d'enlèvement, de séquestration, d'agression armée, et d'avoir proféré des menaces de mort. Il doit comparaître en cour le 12 avril.