Pour RSF, la liberté sur Runet est relative

Risque-t-on moins, aujourd'hui, à s'exprimer sur Internet que dans la presse traditionnelle?

Oui. Pour l'instant, en Russie, Internet reste une sphère d'information infiniment plus libre que la presse traditionnelle. Et on est même surpris que puissent continuer d'exister et de fonctionner sans difficulté majeure des sites tout à fait critiques et très bien informés.

On peut donc s'exprimer complètement librement sur Internet?

L'expérience prouve que non... Quand on aborde les sujets sensibles et, aussi, lorsqu'on est susceptible d'avoir un écho auprès de la population et d'exercer une influence, on entre tout de suite dans la zone de surveillance et on s'expose à des poursuites administratives ou criminelles systématiques. Un exemple récent est l'interruption du site ingushetiya.ru. On a aussi le cas du blogueur Ivan Peregorodiev arrêté en décembre 2009 et poursuivi pour « terrorisme mensonger ».

Comment expliquer cette situation de relative liberté?

C'est par la télévision que la population russe a, majoritairement, accès à l'information. Environ 80 % des Russes regardent la télé pour s'informer et, aujourd'hui, toutes les chaînes d'audience fédérale sont sous le contrôle de l'État. Dans les 20 % qui restent, la presse écrite se taille la part du lion. La part de marché de l'Internet est donc infime. C'est ce qui explique la relative indulgence des autorités fédérales russes vis-à-vis de l'Internet : ce n'est pas, pour les autorités, un problème majeur. Il y a des médias très intéressants et des initiatives médiatiques très intéressantes sur le net, mais elles touchent une frange ultra minoritaire de la population.

Si l'influence d'Internet croît, il pourrait donc y avoir un durcissement de la part des autorités. Mais les décisions prises par le président Medvedev, qui vont dans le sens d'une plus grande libéralisation de l'Internet, n'empêcheront-elles pas un tel revirement?

C'est une des grandes questions auxquelles on n'a pas encore de réponse. Cela dépend aussi d'autre chose : est-ce que le pouvoir de Medevdev en tant que président est réel? Est-ce qu'il va essayer de forcer son autorité sur le pays ou bien est-ce qu'on se trouve dans une répartition des rôles entre lui et Poutine dans le seul but de soigner l'image du pays sur la scène internationale? On ne le sait pas pour le moment. On observe et on attend. Medvedev pourrait décider de continuer à libéraliser encore plus la vie de la société russe et de permettre un développement de l'Internet sans passer par une phase de reprise de contrôle. S'il fait cela, Poutine sera-t-il d'accord et si ce n'est pas le cas, pourra-t-il s'opposer à lui?

On observe un reflux global des libertés civiles dans l'ensemble du monde occidental Elsa Vidal

En quoi la situation russe est-elle différente de celle de certains pays d'Europe de l'Ouest où la proximité entre le pouvoir politique et les milieux médiatiques est régulièrement dénoncée, ainsi que la tendance de ce pouvoir à vouloir renforcer son contrôle sur les médias en général et sur les médias électroniques en particulier?

Il y a quand même des différences importantes entre la Russie et ces pays. Mais il est vrai qu'il y a une évolution mondiale qui touche tous les pays, même ceux qui ont des traditions politiques différentes. On voit au moins deux grandes tendances. On observe un reflux global des libertés civiles dans l'ensemble du monde occidental et chez des puissances d'influence planétaire. C'est une inflexion qu'on observe globalement depuis septembre 2001, avec la lutte contre le terrorisme qui a été l'occasion de revenir sur bien des acquis favorables aux libertés civiles des sociétés, sous prétexte de se protéger et de protéger mieux les citoyens et les États. Cela a aussi été l'occasion de pouvoir surveiller plus. Cette tendance existe naturellement dans les régimes autoritaires, mais on la trouve aussi dans des démocraties traditionnelles qui sont devenues sensibles à ce type de rhétorique.

On ne s'étonne pas de trouver cette tendance dans les régimes autoritaires, alors que dans les autres...

Cela correspond à une orientation politique où l'on pense que, dans une perspective de sciences politiques, l'objectif premier du contrat social est la sécurité et que tout doit être fait pour que ce fondamental-là soit assuré, quitte à ce qu'on y sacrifie des libertés. Il y a un consensus dans ce sens dans certaines traditions politiques et je crois que ce consensus est majoritaire dans la droite en Europe aujourd'hui. Pour ce qui est de la Russie, il y a, en plus de cela, un héritage de contrôle sur la société et une grande difficulté pour les autorités et les élites, issues d'un système éducatif qui n'arrivait pas à penser la société civile, à prendre en compte ce concept. Le modèle de société civile n'avait pas d'existence dans le système soviétique et il est difficile pour les élites d'admettre, aujourd'hui, l'existence d'une zone de véritable autonomie.

Le peu d'audience des sites et des blogues qui parlent de politique pourrait-il s'expliquer par le fait que la population n'est pas, pour des raisons historiques, particulièrement sensible au concept de société civile?

Oui. On note la persistance d'un substrat et d'une représentation de la société et des rapports avec le pouvoir qui, a priori, ne prévoient pas le concept de société civile. Mais les jeunes, qui n'ont pas connu ni grandi dans le modèle soviétique, ne partagent pas cette vision. Ils sont libres de ce genre de considération et sont tout à fait capables de se saisir de l'outil, tout comme une partie minoritaire de la population plus âgée, mais habituée à la contestation. Les choses devraient s'améliorer au fur et à mesure que de nouvelles élites et un nouvel auditoire, formés dans le système actuel où le concept de société civile est déjà une réalité, viendront remplacer les anciens. Il faudra aussi pour cela, bien entendu, que le système actuel se maintienne et poursuive l'ouverture, c'est-à-dire que des libéraux du type de Medvedev et de ses conseillers se maintiennent à des postes clés. Le rapport de force entre « plus de liberté » et un retour à « moins de liberté » existe. On ne sait pas, actuellement, quelle en sera l'issue.