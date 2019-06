VIH/sida : L'infection bientôt maîtrisée?

Cette molécule sature un récepteur appelé DC-SIGN, qui est utilisé par le VIH pour se faire transporter dans le corps.

Le VIH/sida est toujours une infection inguérissable qui tue chaque année des millions de personnes, particulièrement sur le continent africain.

Un récepteur à l'étude

Des chercheurs de l'Université Joseph Fourier ont étudié le récepteur DC-SIGN, qui se trouve à la surface des cellules dendritiques.

Son intérêt est immense, puisque ces cellules du système immunitaire sont situées dans des endroits en contact avec l'extérieur, comme les épidermes et les muqueuses. Ces zones sont les portes d'entrée des pathogènes dans le corps.

Le DC-SIGN est ainsi impliqué dans les phases initiales de l'infection par le VIH. Il représente donc une cible thérapeutique intéressante et pratiquement inexplorée.

Le VIH utilise ce récepteur pour se faire transporter jusqu'aux lymphocytes T CD4, qui sont la cible principale utilisée par le virus pour prendre son envol.

Un composé à la rescousse

Les chercheurs Franck Fieschi et ses collègues ont mis au point un composé (une molécule) capable d'inhiber le processus de transfert du VIH aux lymphocytes T CD4+.

Cette molécule imite les pathogènes. Elle est reconnue par DC-SIGN et empêche le VIH d'utiliser ce récepteur pour gagner les organes lymphoïdes.

Les auteurs des travaux affirment également que le composé présente des débouchés dans l'inhibition de l'infection par les virus suivants :

À l'heure actuelle, son efficacité est avérée in vitro pour empêcher le transfert du VIH d'une cellule à une autre.

L'équipe française a protégé sa molécule par un brevet et espère maintenant mener des études précliniques sur des animaux.

Cette étude est l'objet d'un article publié dans l'ASC Chemical Biology.

