Reportages

Le Togo, un investissement qui rapporte

La sucrerie d'Anié, au Togo, gérée par des Chinois Photo : Sylvain Desjardins

Dans les années 70 et 80, la Chine a contribué discrètement au développement de nombreux pays d'Afrique, particulièrement dans le secteur agricole. Au Togo, cela s'est traduit par la mise sur pied d'une usine de sucre qui est devenue une sorte de modèle de durabilité en Afrique. Aujourd'hui, même s'il n'a que très peu de matières premières à offrir, le Togo bénéficie d'investissements considérables de la part des Chinois. Ces derniers y trouvent largement leur compte avec le développement du commerce dans toute la région.

Le point de vue chinois

Yang Min, ambassadeur de Chine au Togo Photo : Sylvain Desjardins

Dans une entrevue exclusive accordée à Sylvain Desjardins, l'ambassadeur de Chine au Togo, Yang Min, explique la vision (version officielle) de son gouvernement. « Il y a un malentendu en Occident sur les motivations chinoises en Afrique », dit-il. Il explique dans un excellent français que la Chine cherche d'abord à prêter main-forte à ses gentils partenaires africains, qui l'ont aidée à se refaire une place au sein des Nations unies. Quant à la dimension économique, elle se développe en tout respect dans un partenariat gagnant-gagnant, qui n'aurait rien à voir, selon lui, avec les colonisations européennes.

Des étudiants de l'Institut Confucius, à Lomé, au Togo Photo : Sylvain Desjardins

La relation Chine-Afrique dépasse le contexte politique et économique. La dimension culturelle prend des proportions énormes. Chaque année, des centaines d'Africains se rendent en Chine pour étudier ou pour travailler.



La Chine a ouvert une bonne dizaine d'instituts Confucius sur le continent africain. Des milliers d'Africains de niveau universitaire se mettent à l'apprentissage de la langue chinoise pour approfondir la culture et mieux faire des affaires avec les Chinois. Sylvain Desjardins a visité l'Institut Confucius de Lomé, au Togo.



Bélinga, une gigantesque mine de fer au Gabon

Le village gabonais de Maïbout sera déplacé par le projet de Bélinga. Photo : Sylvain Desjardins

Il s'agit d'un des projets les plus ambitieux de la Chine en Afrique. L'exploitation d'une mine de fer dans le nord-est du pays pourrait transformer radicalement la géographie et l'économie de tout le Gabon.



En plus de la mine comme telle, le projet inclut la construction d'un immense barrage hydroélectrique, d'une voie de chemin de fer de plus de 500 kilomètres et d'un port en eaux profondes. On prévoit la création de 26 000 emplois! Mais le projet tarde à démarrer, et les critiques sont nombreuses.



Le poisson africain dans les filets chinois

La pêche gabonaise, aux mains des Chinois Photo : Sylvain Desjardins

L'industrie de la pêche gabonaise est presque toute passée aux mains des Chinois depuis une dizaine d'années. Les chalutiers chinois sont plus gros et plus nombreux. Les pêcheurs locaux ont tous fermé boutique, sauf un.



Comme si cela ne suffisait pas, les Chinois se sont aussi lancés dans la vente en gros et au détail. Les marchandes gabonaises sont furieuses et réclament l'intervention de l'État. Mais le gouvernement gabonais est juge et partie, puisqu'il s'est associé aux Chinois dans deux grandes compagnies d'État binationales.



Un métis avant-gardiste

L'homme d'affaires gabonais Charles Tcheng Photo : Sylvain Desjardins

C'est l'histoire improbable d'un garçon aux yeux bridés et au teint café au lait, né en 1940 d'un père chinois qui fuyait la montée du communisme et d'une mère africaine habitant un village gabonais isolé des lagunes de Port-Gentil.



Après des études en Europe, il devient grand patron de Shell au Gabon. Aujourd'hui âgé de 70 ans, Charles Tcheng est consultant pétrolier. Il offre son expertise à des compagnies chinoises issues du régime communiste. Il est retourné dans son village natal, où il oeuvre aussi comme promoteur d'écotourisme.



Acupuncture et Cie

Sylvain Desjardins a visité un des nombreux hôpitaux chinois établis en Afrique. Celui de Libreville, au Gabon, est un des modèles du genre. Le directeur est un médecin africain formé en Chine. La majorité des médecins sont d'origine chinoise et viennent travailler pour une période de deux ans. Le gouvernement chinois fournit tous les médicaments. Cela fait plus de trente ans que ça dure, et les patients africains sont ravis.