L'OTAN voulait travailler avec l'armée afghane

Radio-Canada

L'OTAN a tenté de convaincre le gouvernement afghan à la fin de 2006 de confier les prisonniers capturés par les armées alliées au ministère de la Défense plutôt qu'à la Direction nationale de la sécurité (DNS). Le projet, qui était connu du gouvernement Harper, ne s'est finalement jamais concrétisé.

C'est du moins ce que révèlent des informations provenant notamment d'une note rédigée par le diplomate Richard Colvin, et à laquelle La Presse canadienne et le quotidien The Globe and Mail ont eu accès. Ces informations jettent un nouvel éclairage sur le dossier de la gestion des prisonniers afghans, dans lequel le gouvernement Harper est englué. L'opposition soutient que le gouvernement savait que ces prisonniers couraient le risque d'être torturés, ce qui constituerait une violation de la Convention de Genève. Le gouvernement Harper nie avoir été au courant. Selon la note, les alliés de l'OTAN voulaient que le gouvernement Karzaï adopte « une nouvelle politique carcérale qui aurait chargé l'armée afghane des prisonniers et de la création d'une nouvelle classe de détenus, mais ces efforts n'ont rien donné ». L'idée était d'éviter de les confier à la DNS ou aux services correctionnels, dont la réputation était mauvaise. « Londres, La Haye et Canberra s'inquiétaient sérieusement de l'absence de protections juridiques solides pour les détenus, ce qui - à l'ère de Guantanamo et d'Abu Ghraïb - met en péril le soutien intérieur à la mission afghane », peut-on lire dans cette note, selon un extrait publié dans le Globe and Mail. Le quotidien torontois souligne que les ententes de l'époque concernant le transfert de prisonniers sont « très problématiques », puisque les détenus « sont remis dans les 96 heures suivantes à la Direction nationale de la sécurité » avant de disparaître. La note souligne qu'on ne sait pas si ces détenus sont « torturés, détenus au-delà des limites légales ou (trop fréquemment) renvoyés sur le champ de bataille ». La Presse canadienne soutient que la note laisse croire que le gouvernement Harper faisait pression pour que le président Karzaï adopte une telle politique. Elle ne dit pas de quelles façons ces pressions ont été exercées dans les faits. Le Globe and Mail soutient plutôt que le gouvernement s'intéressait de près à cette proposition, mais sans pour autant faire du lobbying à Kaboul. À la fin de 2006, le Canada n'avait pas les moyens de vérifier les conditions de détention des prisonniers remis aux Afghans. Le gouvernement libéral de Paul Martin avait précédemment refusé que ces prisonniers soient remis aux Américains, une idée considérée comme explosive sur le plan politique. Le ministre de la Défense afghan, le général Abdul Rahim Wardak, s'est opposé à cette idée, parce qu'il voulait que l'armée se concentre sur sa mission de combat. La proposition aurait cependant été rejetée parce que le projet d'Ottawa prévoyait la création d'un « système de style américain pour traduire en justice ceux qui sont considérés comme une menace à la sécurité nationale ». Les documents obtenus révèlent en outre que la Fédération internationale de la Croix-Rouge était au courant de l'initiative de l'OTAN. De révélation en révélation L'abandon du projet a forcé Ottawa à trouver un autre moyen de suivre les prisonniers afghans. L'idée de confier cette tâche à la Commission indépendante afghane des droits de la personne a été avancée, mais elle est rapidement tombée à l'eau lorsque la DNS leur a refusé l'accès aux prisonniers. Au printemps 2007, le Globe and Mail a publié des témoignages de prisonniers, qui ont raconté avoir été torturés après avoir été remis à la Direction nationale de la sécurité, faisant éclater un scandale qui a toujours cours. Le 4 mai 2007, Ottawa a annoncé avoir conclu avec le président Karzaï un accord donnant aux représentants canadiens un accès sans restriction aux prisonniers, et ce, sans qu'aucun responsable afghan ne soit présent. L'accord a été annoncé tout juste avant que le tribunal ne se prononce sur une demande d'injonction soumise conjointement par Amnistie internationale et l'Association britanno-colombienne des libertés civiles dans le but d'obtenir de faire cesser tout transfert de prisonniers. Cet automne, le diplomate Richard Colvin a livré un témoignage dans lequel il a affirmé avoir prévenu le gouvernement Harper à plusieurs reprises des risques encourus par les prisonniers afghans. Quelques semaines plus tard, le chef d'état-major Walter Natynczyk a lui aussi tenu des propos prouvant que l'armée canadienne se doutait de ce qui se tramait quand la DNS recevait un prisonnier. Le général Natynczyk a fait état d'un rapport nouvellement porté à sa connaissance, dans laquelle il était écrit, à propos d'un homme transféré aux Afghans en 2006 : « Nous avons par la suite photographié l'individu avant de le transférer pour nous assurer que si la Police nationale afghane l'agressait, comme c'est arrivé dans le passé, nous aurions un enregistrement visuel de sa condition ». Il a ajouté : « L'individu qui était détenu par les Forces canadiennes a bel et bien été torturé par les Forces afghanes. » Le gouvernement Harper maintient qu'il n'avait pas de preuves crédibles que des prisonniers remis aux autorités étaient torturés.