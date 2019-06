Nouveaux logements dans une colonie

« À la fin de l'an dernier, le gouvernement a décidé d'un gel de la construction, mais cette décision prévoyait des exceptions en cas de problèmes de sécurité pour les infrastructures sur les chantiers qui avaient commencé avant ce gel », a expliqué le ministre israélien de l'Environnement, Gilad Erdan.

Fin novembre, le gouvernement avait décrété un moratoire de dix mois sur les nouvelles constructions en Cisjordanie occupée. Mais le moratoire ne concerne pas Jérusalem-Est, les 3000 logements qui étaient en chantier en Cisjordanie et la construction d'édifices publics (synagogues, écoles, hôpitaux).

L'annonce israélienne survient alors que l'Autorité palestinienne a accepté, avec des réserves, de mener pendant quatre mois des discussions indirectes par l'intermédiaire de l'émissaire américain George Mitchell.

« Il est clair qu'Israël continue à saboter les efforts de paix. L'administration américaine doit faire en sorte qu'Israël cesse ses activités de colonisation en Cisjordanie et à Jérusalem-Est », a déclaré à l'AFP Nabil Roudeina, porte-parole de l'Autorité palestinienne du président Abbas.

Côté israélien, la poursuite de la construction de logements en Cisjordanie a été condamnée par le secrétaire général de La Paix maintenant, le principal mouvement anticolonisation, Yariv Oppenheimer.

Selon ce mouvement, la construction de logements s'est poursuivie dans le quart des implantations de Cisjordanie en dépit du « gel » de la colonisation.

Projet de loi

L'Autorité palestinienne prépare une loi non contraignante pour interdire à ses ressortissants de travailler dans les colonies, selon ce que rapporte le site du quotidien israélien Jerusalem Post.



On estime de 20 000 à 30 000 le nombre de Palestiniens qui travaillent dans les colonies, la main-d'oeuvre nécessaire aux chantiers de construction des nouveaux logements et les nombreux employés d'usines installées dans les colonies.



« Ma population et ma société contribuent à la sécurité économique des colonies, donc je cherche à atteindre cette contribution », a expliqué le ministre palestinien de l'Économie, Hassan Abou Libdeh.



Le projet de loi prévoit également l'interdiction de la vente de produits issus des colonies en Cisjordanie.