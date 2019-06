Vers une libéralisation des télécoms canadiennes

En vertu de la loi actuelle, une entreprise étrangère ne peut détenir plus de 20 % des actions d'une entreprise canadienne de télécommunications.

À part qu'on accordera une plus grande place aux capitaux internationaux, peu de détails transpirent du discours du Trône sur les changements souhaités par les conservateurs.

Une libéralisation du marché canadien des télécommunications canadiennes générerait une plus grande concurrence entre les fournisseurs notamment de services de téléphone sans fil. Les géants comme Bell, Rogers et Telus n'avaient pas encore réagi jeudi matin.

Une libéralisation des télécoms peut mener aussi à des tarifs moins élevés pour les abonnées à la téléphonie cellulaire et à l'Internet haute vitesse.

« On voit ça d'un bon oeil, si c'est pour profiter aux consommateurs, a indiqué Charles Tanguay, porte-parole de l'Union des consommateurs, dans une entrevue à La Presse. Mais il faudra que ça se fasse sur un terrain de jeu bien balisé. »

Des analystes comme Johanne Lemay de la firme Lemay, Yates et Associés voient cela d'un bon oeil : « Il n'y a qu'au Canada où l'on retrouve des restrictions sur la propriété étrangère des compagnies en télécommunications. En Europe le fait qu'il n'y ait pas de restrictions a été un élément clé dans la création d'entreprises qui opèrent dans plusieurs pays. »

Sur le site Internet d'Industrie Canada, on peut lire que c'est entre autres « pour promouvoir un contrôle canadien et garantir à la population l'accès à des services concurrentiels et de qualité supérieure ».

« Nous avons besoin de plus d'investissements étrangers », a déclaré le ministre de l'Industrie, Tony Clement.

Le gouvernement donne suite aux recommandations de deux groupes d'études qui recommandent de libéraliser ses règles sur la propriété étrangère afin que les Canadiens aient un meilleur choix de services. L'intention des conservateurs suscite tout de même l'inquiétude du chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe.

« La culture, c'est aussi un puissant levier économique et là on va en laisser une partie à la propriété étrangère », craint M. Duceppe.

Le chef du NPD Jack Layton est aussi inquiet. « On a ouvert les portes à la propriété étrangère dans d'autres secteurs, on peut penser à AbitibiBowater et qu'est-ce qui a été le résultat? On a eu une réduction d'emplois. »

Les détails de la nouvelle politique fédérale ne sont pas encore publics. Ils pourraient être dévoilés dans le budget jeudi après-midi, ou plus tard dans un projet de loi du gouvernement Harper.

D'après un reportage de Martin Bégin