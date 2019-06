Une croissance plus forte que prévu

L'économie canadienne s'est redressée en 2009, dépassant même les prévisions de croissance. Le produit intérieur brut (PIB), qui reculait de 7 % en rythme annuel au premier trimestre, puis de 3,5 % au second trimestre, s'établissait à 0,9 % au troisième trimestre et atteignait 5 % au quatrième trimestre. Cela se compare à la hausse enregistrée aux États-Unis durant la même période.

Statistique Canada a indiqué lundi qu'il s'agissait de la plus forte hausse trimestrielle depuis le troisième trimestre de 2000.

Les dépenses des particuliers et des administrations publiques, de même que les investissements dans les bâtiments résidentiels, ont alimenté cette croissance. Le volume des exportations a dépassé celui des importations.

Les industries productrices de biens (2,1 %) et la construction de logements neufs (7,1 %) ont connu leur première hausse trimestrielle depuis le deuxième trimestre de 2007. En revanche, les investissements des entreprises ont chuté, excepté dans le matériel de télécommunications.

Une année difficile

À cause de cette baisse des investissements des entreprises et des exportations qui étaient aussi en baisse, le PIB réel a diminué de 2,6 % au cours de la dernière année. Depuis que les données sur le PIB sont calculées de cette manière, soit depuis 1961, Statistique Canada n'a enregistré des baisses qu'en 1982 (- 2,9 %) et en 1991 (-2,1 %).

En 2009, l'augmentation de 42 % des prestations d'assurance-emploi touchées a contribué à augmenter de 0,5 % le revenu personnel. Le taux d'épargne personnelle a atteint 5 %, comparativement à 3,7 % l'année précédente.

Le taux d'épargne nationale a toutefois baissé de manière marquée, passant de 12,3 % en 2008 à 4,8 % en 2009, à cause des entreprises et des administrations publiques.