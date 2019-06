Harper garde le cap

Bien que Stephen Harper trouve les nouvelles encourageantes, il ne croit pas opportun de changer de direction sur la base des chiffres d'un seul mois. « Nous pensons évidemment que nous avons passé le pire, mais il y a encore du chemin à faire avant que cette reprise soit solide tant à l'échelle globale qu'à l'échelle nationale », a-t-il affirmé, soulignant que le Canada a été entraîné dans la récession à cause de la tourmente internationale.

Le premier ministre a reconnu la nécessité de planifier la sortie de crise, parce que les programmes mis en place représentent des coûts extraordinaires pour tous les paliers de gouvernement.

Nous ne pouvons continuer à dépenser autant indéfiniment. Stephen Harper

Il s'est par ailleurs félicité d'avoir accumulé un déficit moins important que d'autres pays, qui font face à une situation financière très problématique.

L'austérité pour quelques années

Stephen Harper prévoit un retour à l'équilibre budgétaire à moyen terme et anticipe que la reprise économique sera l'affaire du secteur privé d'ici la fin de l'année. Le gouvernement conservateur présentera jeudi son budget, qui aura été le plus long et le plus difficile à préparer pour le premier ministre et le ministre des Finances.

Il n'est pas question d'engager de grandes dépenses. « Nous devrons établir nos priorités avec soin et travailler dans un contexte d'austérité », a précisé Stephen Harper.