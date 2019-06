Une année décisive

La société d'exploration entreprendra cet été l'exploitation des gisements découverts l'an dernier dans le secteur de Gaspé.

Le forage d'un deuxième puits à l'automne dans le secteur Haldimand, près de Gaspé, a permis de confirmer que le gisement est exploitable sur une grande superficie, d'après le président et chef de direction de Pétrolia, André Proulx. « On est arrêté de forer à 1200 mètres et on a tout lieu de penser qu'on a encore du pétrole à une profondeur encore plus grande! », lance M. Proulx, optimiste.

Technologies et prix à la hausse

De nouvelles technologies ont permis d'abaisser les coûts d'exploitation de ce type de gisement où la roche est très compacte et laisse passer difficilement le pétrole. Avec le prix du baril qui oscille entre 75 $ et 80 $, Pétrolia peut envisager une exploitation rentable. « On s'apprête à lancer notre production en juin. Après ça, on décidera combien on va refaire de puits. On pense refaire 4 à 5 puits », explique André Proulx.

Pétrolia pourra alors évaluer le rythme d'extraction du pétrole. L'entreprise indique qu'elle contrôle 70 % des gisements pétrolifères au Québec, principalement situés dans la péninsule gaspésienne et à l'île d'Anticosti. Pétrolia envisage à terme de produire un total de 20 000 barils par jour, ce qui correspond à 5 % du pétrole consommé au Québec.