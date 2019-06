Desjardins veut participer à l'aide

Le Mouvement Desjardins espère récolter 1 million de dollars pour reconstruire les six caisses populaires détruites par le séisme, ainsi que pour contribuer à la relance économique.

L'institution compte lancer mardi une campagne de financement auprès de ses employés, de ses dirigeants et de ses retraités pour remettre sur pied le réseau de caisses populaires haïtiennes, qui est soutenu par Desjardins.

Pierre Turcotte, Directeur de projets au Développement international de Desjardins, était déjà en Haïti avant le séisme. Il y a survécu, contrairement à six employés de la succursale de Kotelam, à Port-au-Prince, qui n'ont pas eu cette chance.

Cette semaine, M. Turcotte retourne en Haïti.

Les membres des caisses populaires ont besoin d'argent pour s'acheter des médicaments et de la nourriture. Il faut absolument qu'on rétablisse le service le plus rapidement possible. D'abord relocaliser, puis il faudra penser à reconstruire.

Pierre Turcotte, Directeur de projets au Développement international de Desjardins