Progression et pertes civiles

Les forces de la coalition et l'armée afghane gagnent du terrain dans le sud de l'Afghanistan, au deuxième jour de la vaste offensive contre les talibans.

Dimanche, les militaires occupaient en grande partie la ville de Marjah et s'affairaient à consolider leur position et à sécuriser le bastion taliban.

Les forces internationales et afghanes avancent pas à pas dans la ville avec des détecteurs de métaux et des chiens renifleurs afin de repérer les nombreuses mines et autres engins explosifs que les talibans ont disséminés un peu partout. Elles ont aussi découvert plusieurs caches de munitions.

Les responsables de l'OTAN ont dit espérer que Marjah soit sécurisée d'ici quelques jours.

Mais alors que les affrontements avec les talibans avaient été plutôt faibles jusqu'à maintenant, les militaires de la coalition ont rencontré une résistance plus féroce, dimanche.

Les forces internationales et afghanes ont ainsi essuyé des tirs nourris des talibans lors d'une cérémonie de levée des couleurs sur un site pris par l'armée américaine.

« À Marjah, on progresse dans différentes directions vers le centre, on essuie donc des tirs de tous les côtés », a aussi expliqué le capitaine Ryan Sparks.

Malgré cette résistance des talibans, les responsables militaires de l'OTAN se sont dits satisfaits du déroulement de l'offensive.

Selon le général Larry Nicholson, un commandant des Marines dans le sud du pays, la reprise totale de Marjah pourrait prendre des semaines.

« Cela ne signifie pas nécessairement une intense bataille [mais qu'il ] faudra 30 jours pour dégager le terrain », a-t-il précisé.

L'OTAN s'excuse pour les pertes civiles

Explosion sur une position tenue par des talibans. Photo : AFP / Patrick Baz

Jusqu'à maintenant, l'OTAN a perdu deux soldats, un Américain et un Britannique. Les forces afghanes disent qu'au moins 27 talibans ont été tués depuis le début des affrontements.

L'OTAN a aussi reconnu que 12 civils ont été tués par deux roquettes qui ont manqué leur cible lors de l'offensive.

Le commandant de la Force internationale d'assistance à la sécurité (FIAS) de l'OTAN, a exprimé ses regrets pour « ces pertes tragiques ».

Le général Stanley McChrystal a ajouté avoir présenté ses excuses au président afghan. Le recours au système de lancement de roquettes responsable de l'incident a été suspendu jusqu'à l'examen approfondi des faits.

Lancée samedi, l'opération Mushtarak (qui signifie « Ensemble » en dari, une forme du persan) est la plus importante offensive lancée contre les insurgés depuis 2002.

Quelque 15 000 soldats américains, britanniques et afghans, notamment, ont donné l'assaut aux premières heures de la matinée contre la ville de Marjah et le district de Nad Ali, considérés comme l'un des derniers bastions talibans de la province d'Helmand.

L'opération est sous commandement américain. Elle est en quelque sorte le premier vrai test de la nouvelle stratégie afghane du président Obama. Le président américain dit d'ailleurs surveiller de très près le déroulement de l'offensive.

En entrevue au réseau CNN, le conseiller à la sécurité nationale du président Barack Obama a indiqué que l'offensive progressait bien.

« Nous en sommes évidemment à la première phase, mais ça se passe bien », a déclaré James Jones.

« C'est un moment important parce que c'est la première fois que nous regroupons tous les aspects de la nouvelle stratégie [du président Obama] », a-t-il ajouté.