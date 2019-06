Les créanciers ordinaires approuvent l'offre

Le plus important éleveur porcin de la Saskatchewan s'est placé sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers le 10 novembre dernier. Les dettes de Big Sky Farms étaient alors d'environ 96 millions de dollars, surtout en raison de prêts contractés auprès de créanciers garantis.

Big Sky Farms doit 32,5 millions de dollars à plusieurs centaines de créanciers ordinaires.

Le plan d'arrangement prévoit que ceux qui réclament 4000 $ ou moins recevront 99 % du montant dû. Cependant, les créanciers ordinaires qui demandent entre 4000 $ et 40 000 $ auront 31 % de l'arriéré. Pour les réclamations supérieures, les demandeurs recevront 10 % du montant initial.

Plus des deux tiers des créanciers ordinaires devaient approuver le plan d'arrangement pour qu'il soit en vigueur. La grande majorité des votes, soit 763 contre 11, était pour cette entente.

Big Sky Farms possède 40 porcheries en Saskatchewan et au Manitoba. Elle emploie 400 personnes et produit 900 000 porcs par an.