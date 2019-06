Pour ne pas oublier

Des survivants de l'Holocauste, d'anciens soldats de l'Armée rouge et plusieurs politiciens participent mercredi en Pologne aux commémorations du 65e anniversaire de la libération du camp de concentration et d'extermination nazi d'Auschwitz-Birkenau.

Mardi, le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a rendu hommage aux victimes de l'Holocauste, lors d'une cérémonie à Varsovie. M. Nétanyahou a déposé une couronne de fleurs ornée d'un large ruban aux couleurs blanc et bleu du drapeau d'Israël au pied du monument de marbre gris de l'« Umschlagplatz », dans le centre de la capitale polonaise.

Le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou et sa femme Sara lors d'une cérémonie devant le monument commémoratif de Varsovie. Photo : La Presse canadienne / Czarek Sokolowski

« En ce lieu depuis lequel des centaines de milliers des nôtres ont été envoyés dans des camps de la mort et où nous voyons aujourd'hui les Justes parmi les nations, nous rencontrons à la fois le mal le plus absolu et le plus grand courage de toute l'histoire de l'humanité », a déclaré le chef du gouvernement israélien.

Il a ensuite visité le musée de l'Insurrection de Varsovie, qui a eu lieu d'août à octobre 1944, et qui s'est soldée par le massacre de 200 000 habitants de la capitale. « Le peuple d'Israël a retenu la leçon », a écrit M. Nétanyahou en hébreu dans le livre du musée.

Par ailleurs, plus de 160 députés européens et israéliens se sont réunis à Cracovie pour prendre part à un symposium intitulé Se souvenir du passé pour construire l'avenir.

« En venant ici nous souvenir des victimes, nous leur disons que plus personne ne pourra faire taire leur détresse s'élevant des cendres », a déclaré la députée israélienne Yuli Tamir, vice-présidente de la Knesset, le Parlement israélien.

« La mémoire ne suffit pas pour empêcher que de tels événements se reproduisent », a pour sa part affirmé la vice-présidente du Bundestag, Petra Pau.

Le camp d'Auschwitz-Birkenau a été mis sur pied en 1940 par l'Allemagne nazie dans le sud de la Pologne occupée. Il a été libéré le 27 janvier 1945 par l'Armée rouge de l'Union soviétique.